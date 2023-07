Ranking: Så står sig lagen i Hockeyettan västra just nu

Hur står sig lagen i Hockeyettan västra där de just nu befinner sig i sina lagbyggen? Mikael Mjörnberg värderar västlagens slagstyrka i en power ranking.



Många lag har kommit tillräckligt långt i lagbygget för att det fullt ut ska gå att bedöma slagstyrkan vi kan förvänta oss när grundserien drar igång i höst. Andra har betydligt mycket mer att presentera även om det som finns på plats förefaller ganska spetsigt och så har vi de som tvingas starta om på ruta ett.



Men hur står sig lagen mot varandra så här i juli med bara några månader kvar till seriepremiären i månadsskiftet september/oktober?



Under juli ger sig Mikael Mjörnberg i en power ranking på att bedöma Hockeyettan-truppernas slagstyrka gentemot de motståndare de kommer att stöta på i höstens grundserie.



Idag är spotlighten riktad mot Hockeyettan västra.



Notera: Rankingen är baserad på spelare och tränare som presenteras officiellt senast onsdag 26 juli, rykten och andra spekulationer tas således inte med i beräkningen.



