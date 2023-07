ANNONS

Det blev ingen fortsättning i Färjestad för Brandon Davidson. Nu är nyckelbacken klar för toppkonkurrenten Rögle.

– Brandon ger oss stabilitet och erfarenhet på backsidan, säger sportchef Chris Abbott.

Brandon Davidson kom in sent till Färjestad under den förra säsongen. Kanadensaren blev snabbt en publikfavorit med sitt uppoffrande spel, men någon fortsättning blev det inte.

Istället valde Färjestad att gå åt ett annat håll.

Nu står det klart att 31-åringen är klar för spel hos en toppkonkurrent, nämligen Rögle. Skåningarna väljer att knyta till sig backen och har nu nio backar under kontrakt till nästa säsong.

– Han har redan visat upp sig i SHL och är en väldigt stark och fysisk back som är stark framför eget mål och som är en bra lagkamrat och ledare. Vi är glada att välkomna Brandon till Rögle, säger Chris Abbott om sitt senaste nyförvärv.

I Färjestad blev det 14 matcher och fyra poäng för Brandon Davidson som tidigare har spelat 180 NHL-matcher.

TV: Experten: Den klubben skulle passa Karlsson bäst