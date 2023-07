Den 1 juli skrev forne stortalangen Alex Galchenyuk på ett tvåvägskontrakt med Arizona Coyotes. Nu kommer beskedet att NHL-klubben river kontraktet redan efter två veckor.

Det blir ingen tredje sejour i Arizona Coyotes för Alex Galchenyuk.

Den tidigare drafttrean skrev under ett ettårigt tvåvägskontrakt med klubben 1 juli, men nu meddelar NHL-klubben via Twitter att man river samma avtal. Någon motivering till beslutet har klubben inte gett.

The Arizona Coyotes have placed forward Alex Galchenyuk on unconditional waivers for purposes of terminating his contract. The Club will have no further comment at this time.