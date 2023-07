Detroit har knutit till sig en toppforward till de kommande åren. I natt trejdade de till sig Alex DeBrincat – och skrev direkt ett jättekontrakt med stjärnforwarden.

Alex DeBrincat har gjort två 40-målssäsonger i NHL och är en offensiv spetsspelare. Efter en säsong i Ottawa flyttar snajpern nu vidare.

Det är Detroit som har trejdat till sig honom i utbyte mot tidigare radarpartnern Dominik Kubalík, Donovan Sebrango, ett val i första- och ett val i fjärderundan 2024. Valet i den förstarundan får Detroit bestämma om det är deras egna eller Boston Bruins val som man ger bort.

UPDATE: The #RedWings today acquired forward Alex DeBrincat from the Ottawa Senators in exchange for Dominik Kubalik, Donovan Sebrango, a conditional 1st round pick and a 4th round pick in 2024. pic.twitter.com/OSFiSrWRD9