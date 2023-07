Philadelphia mot KHL. Kampen om kontrakt fortsätter. Samma dag som KHL ogiltigförklarade Ivan Fedotovs kontrakt med Flyers sajnar de nu Alexej Kosolov, i Dinamo Minsk.

Historien är välbekant vid det här laget. Ivan Fedotov lämnade sitt kontrakt med CSKA Moskva för att spela i NHL med Philadelphia. Istället för att åka över Atlanten blev målvakten tvångsinkallad till militären.

I dag, ett år senare, ogiltigförklarade KHL Fedotovs kontrakt med Philadelphia, och annonserade istället att ryssen kommer spela för CSKA Moskva nästa säsong.

Hur Flyers svarar på det?

Genom att sajna ännu en målvakt från KHL. Den här gången är det det belarusiska löftet Alexej Kolosov som är klar för NHL-klubben. Enligt Cap Friendly har 22-åringen skrivit på ett treårigt ingångsavtal med Philadelphia.

Talangen spelade 42 matcher i KHL under säsongen och imponerade stort. Till nästa säsong kommer han stanna kvar i Belarus på ett låneavtal, enligt agenten Aljos Pilko.

Not want to comment anything else and want to stop any further speculations. Kolosov will start and finnish the season with Dinamo Minsk. We want to thank Flyers on their trust and Dinamo Minsk for their understanding and helping with next step to fullfiling Aleksei' dreams.