Pierre-Édouard Bellemare stannar i NHL.

Den 38-årige fransmannen skriver på för Seattle Kraken.

Han har hunnit fylla 38 år – men Pierre-Édouard Bellemare håller fortfarande igång karriären.

Efter att ha lämnat Tampa Bay Lightning som free agent har veteranen nu hittat sin nya klubbadress i NHL.

Bellemare skriver på för Seattle Kraken med ett kontrakt som sträcker sig över den kommande säsongen. Han får då minimilönen i NHL på 775 000 dollar vilket motsvarar cirka 8,4 miljoner kronor.

Bienvenue, Pierre-Edouard! 🇫🇷



We’ve agreed to terms with forward Pierre-Edouard Bellemare on a one-year, 775k AAV contract! pic.twitter.com/Q8kPdt32N1