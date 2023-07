ANNONS

En av de häftigaste värvningarna till HockeyAllsvenskan inför nästa säsong är Konstantin Komarek.

Han fick inte vara kvar i Luleå och skrev då i stället på ett treårskontrakt med Västerås för att leda klubbens satsning upp mot SHL.

Därför valde han Västerås.

Bekräftar: “Det fanns intresse från SHL”

“Att kanske kunna bidra till att VIK till slut går upp vore väldigt stort”

“Det var ju inte så att jag inte kunde spela i SHL längre”

Pressen att lyckas: “Spelar ingen roll vad andra tycker”

Svarar om lönefrågan.

Det kommer bli en tuff toppstrid i HockeyAllsvenskan då det är flera lag som rustar för att vara delaktiga i kampen om den åtråvärda SHL-platsen. Ett av lagen som har rustat är Västerås IK som bygger om efter krissäsongen senast.

Den stora stjärnvärvningen heter Konstantin Komarek som nämns som den kanske bästa värvningen till HockeyAllsvenskan inför nästa säsong.

Komarek, som spenderar sin sommar hemma i Österrike, ser fram emot att få komma till Västerås och lära känna sin nya klubb.

– Jag har inte varit uppe i Västerås än utan jag har varit här hemma i Wien hela sommaren. Det är fortfarande något som jag har att se fram emot och det ska bli jäkligt spännande att få komma upp dit och se hur allt är när vi samlas för försäsongen där första augusti, säger centern till hockeysverige.se.

30-åringen från Wien har gjort totalt 323 SHL-matcher under sin karriär där han under perioder också varit en toppspelare. Det kom därför som lite av en överraskning när han valde att flytta till VIK i HockeyAllsvensken efter uppbrottet med Luleå då Komarek aldrig tidigare har spelat i andradivisionen.

Hur kom det sig att du valde att skriva på för VIK?

– Det var många faktorer. Jag kände att längden på kontraktet var rätt och jag hade bra snack med Niklas (Johansson, sportchef) kring allt om vad de satsar på och alla förutsättningar och sådant innan säsongen drar igång. Det var allt som sades mellan oss och allt som har hänt vilket gjorde att jag och familjen kände att det var rätt för oss nu att flytta till Västerås.

“Det beslutet är inte lätt”

Konstantin Komarek har dock inte bara värvats till Västerås för nästa säsong. Han skrev nämligen ett treårskontrakt med VIK för att vara en stor del av klubbens satsning mot att gå upp till SHL.

I HockeyAllsvenskan är det ovanligt att det skrivs så långa kontrakt, speciellt med en spelare som inte har någon tidigare koppling till klubben.

Hur gick tankarna kring att skriva på för tre år?

– Just att det var ett treårskontrakt var något som jag verkligen kände bidrog till beslutet att skriva på. Vi har ju två barn och då vill man ha kontinuitet i sin vardag för de ska skola sig in i förskola och sådana saker. Det är absolut en del i det.

– Sedan i hockeyvärlden är det ju lite så att desto längre kontrakt som skrivs, ju mer tror man på värvningen. För mig visade det att de vill ha mig väldigt mycket. Det kändes bra och det var en av många anledningar till att vara med på resan i VIK.

– Ett längre kontrakt ger ju en extra trygghet för mig som spelare. Det är skönt att veta att jag och barnen kan vara på samma ställe i åtminstone tre år, sedan får man se vad som händer.

Konstantin Komarek är en riktig prestigevärvning för VIK. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Många blev nog förvånade att du hamnade i HockeyAllsvenskan, en liga som du aldrig har spelat i tidigare, eftersom du har varit en bra SHL-spelare under flera år. Hur tänkte du där kring att kliva ner i ligan under?

– Det är klart att det är ett svårt beslut. Det är på ett sätt… Hur ska jag uttrycka mig utan att det låter fel? Om man spelar i högstaligan men inte är ”bra nog” så är det väl en annan sak. Nu spelade jag i Luleå där jag hade en hyfsat stor roll och det är en bra klubb. Det var ju inte så att jag inte kunde spela i ligan längre.

– Tankarna gick mycket fram och tillbaka där kring vad som är rätt. Men hela paketet i Västerås var helt enkelt det bästa för oss även om man exempelvis skulle jämföra med att flytta hem till Österrike. Västerås kändes bäst helt enkelt.

– Det beslutet är inte alltid lätt när det handlar om att gå ner en division. När man har blivit äldre så har man ändrat… Nu värdesätter man att verkligen få chansen att uppnå något med en klubb som inte varit uppe i SHL på väldigt länge (åkte ut år 2000). Att då kanske kunna bidra och påverka så att den klubben till slut går upp vore väldigt stort. Det är så jag tänker kring på hela biten.

– Samtidigt ser jag ju framför mig att jag kan få en lite annan roll där än vad jag hade i Luleå. Det blir mer en roll som formas efter att jag har mer erfarenhet och det känns också kul.

Anmärkningsvärda löneryktet: “Ingen kommentar”

1992 föddes Konstantin Komarek i Österrikes huvudstad Wien men 2008, som 16-åring, flyttade han till Sverige och Luleå där han fick sin hockeyfostran. Totalt har han spelat tio år inom svensk hockey varav sju av dem har varit inom Luleås hockeyorganisation.

Luleå har därmed varit en stor del av Komareks liv men efter den senaste säsongen fick han inte vara kvar i Norrbotten. Han gjorde totalt 25 poäng på 50 matcher i grundserien och slutspelet för Luleå men när säsongen tog slut i våras fick han beskedet att klubben inte erbjöd honom något nytt kontrakt.

– De valde att gå vidare, så var det. Det har varit väldigt mycket skriverier om det här och det är som det är. Jag vet inte vad man ska säga. Det är inte längre nutiden, det är bakom mig och jag har gått vidare. Nu blickar jag bara mot Västerås vilket känns väldigt spännande för mig. Det är allt jag vill fokusera.

Komarek erbjöds inte kontrakt av Luleå – men hade intresse från andra SHL-lag. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Hade du andra alternativ innan du skrev på för Västerås? Fanns det SHL-intresse?

– Ja, det gjorde det väl. Det har min agent bäst koll på men vad jag vet var det inget klart eller förhandlat med SHL-lag men det fanns intresse. Precis i början där när jag väntade på Luleås beslut så gjorde jag ingenting utan bara väntade. Sedan kom beskedet där och Västerås hörde av sig bara två till tre veckor senare. Det gick väldigt snabbt. Jag hade ett alternativ att kunna vända hem till Österrike också men Västerås kändes bättre. Det var väl på den vägen det blev av.

Konstantin Komarek är inte bara en av de bästa värvningarna till HockeyAllsvenskan eller den stora stjärnan i Västerås till nästa säsong. Han ryktas också vara en väldigt dyr värvning.

Både initierade sajten vikfancentral.se samt Norrbottens-Kuriren har rapporterat om Komareks höga lön till följd av flytten till Västerås. Enligt uppgifterna ska han till och med tjäna mer på sitt allsvenska kontrakt med VIK än vad han gjorde på sitt SHL-kontrakt med Luleå, vilket skulle vara ganska anmärkningsvärt.

Stämmer det att du tjänar mer på ditt nya kontrakt än vad du gjorde i Luleå/SHL?

– Ingen kommentar, svarar Komarek.

Vill vinna efter dubbla finalförlusterna: “Hoppas det kan bli verklighet i VIK”

En stor dragkraft för Konstantin Komarek i sin nuvarande karriär är att få vara med och slåss om att vinna. Han har varit nära två gånger om med Luleå de senaste åren men fallit på målsnöret båda gångerna.

Västerås är väldigt tydliga i sin satsning mot att nå SHL där de just nu är inne på det tredje och sista året i sin satsning “SHL2024”. Just den satsningen uppåt var en attraktiv faktor när Komarek skulle hitta sin nya klubbadress.

– Absolut, det är också något som lockar. Speciellt just i min ålder så känner jag att om jag skulle gå till Allsvenskan skulle jag inte kunna ta ett lag som inte ens kan slåss där uppe. Jag vill vinna. I Allsvenskan slåss man om att gå upp till SHL medan i högstaligan kämpar man för att vinna mästerskap men det är samma princip, man jobbar för att stå där på toppen.

– Ju äldre man har blivit, desto mer inser man att det är få förunnat att ens få vara med om att vinna en gång i karriären. Senast jag vann var 2016 (med EC Salzburg) och jag vill inte att det ska vara sista gången i min karriär som jag får vinna något.

– Jag var ju också med om förlusten i Luleå där i den sjunde finalmatchen för ett år sedan och den här säsongen förlorade vi i CHL-finalen också. Jag har varit väldigt nära att vinna utan att ha gjort det nu vilket har spätt på suget att vinna ännu mer. Jag hoppas att det kan bli verklighet i Västerås.

Komarek har varit med om två tuffa finalförluster i rad. Foto: Bildbyrån

Under hela sin karriär har Komarek varit en offensiv spelare och säsongen 2018/19 var han en av SHL:s allra främsta centrar med 39 poäng på 49 matcher för Malmö. Därefter har han dock inte riktigt fått samma offensiva utdelning.

När han nu tar klivet ner till HockeyAllsvenskan förväntas han bli förstacenter i VIK och bli spelaren som laget lutar sig mot att driva offensiven.

– Det känns väldigt kul och en av anledningarna till att det kändes bra med Västerås var att de ser mig på det sättet. De tror på mig att jag ska kunna ta en ledande roll och jag tror på mig själv också. Det känns jäkligt kul och jag tror, och vet, att jag kan anamma den rollen och göra skillnad. Jag tycker att jag kunde göra det till och från i SHL också och då tänker jag självklart att jag kan göra det i Allsvenskan också.

Så hanterar Komarek pressen: “Sätta sin egen åsikt först”

Du har ju nämnts som en drömvärvning och redan utsetts till en av de bästa nyförvärven i HockeyAllsvenskan av flera tyckare vilket medför sig att det blir höga förväntningar på dig. Hur ska du hantera den pressen att leverera?

– Den pressen har jag haft på mig själv överallt jag varit. När jag skrev på för Luleå satte jag press på mig själv att vara väldigt produktiv och leverera. Det har jag på samma sätt nu också. Jag ser det inte som att det är mer eller mindre förväntningar på mig nu jämfört med vad det var tidigare.

– Det är väl någonting som ändrades sedan några år tillbaka när man slutade utvecklas. Vissa utvecklas tidigt och vissa utvecklas sent. Jag var kanske 21, 22 eller 23 år när man senast kände att man utvecklades mycket och tog steg för steg varje säsong. Sedan dess har det blivit annorlunda och då har jag satt den pressen på mig själv att leverera varje år.

– Som för de flesta spelare så går det upp och ner. Vissa säsonger går det skitbra och man uppfyller alla sina egna förväntningar medan vissa år är tyngre. Så är det i alla idrottsmäns karriär. Jag känner inte att jag har mer press utifrån utan jag sätter mest press på mig själv. Ju äldre man blir så är det viktigast vad man tycker om sig själv, inte vad personer utifrån sätter för press.

Komarek räds inte pressen av att vara en drömvärvning. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Enligt Komarek har det handlat om att växa och mogna, både som spelare och människa, för att lättare kunna hantera pressen och förväntningarna som finns på idrottsmän.

– Förut kanske det var så att man läste vad som stod i media eller kollade på tv men det gör jag inte längre. Då kunde det hända att en expert sade att man är jättebra och då blev man skitglad och sedan var man nere om någon sade att man var dålig. Men i slutändan spelar det ingen roll vad andra tycker.

– Det som är viktigast är att man lyckas med sina egna mål och lyckas med det man själv vill uppnå. Tycker jag att jag gjorde en bra match? Eller en dålig match? Det är viktigast vad jag själv tycker och det är något som har kommit med åren när man har mognat mer och mer.

– Jag tror verkligen att vissa kan hantera det bättre än andra. En del spelare känner att de gärna får en massa skit för de går igång på det och blir bättre av det medan vissa andra spelare inte kan hantera det alls. Det är olika från person till person men innerst inne så mår nog de flesta bra av att sätta sin egen åsikt först.

När den 30-årige österrikaren flyttar till Västerås i augusti så är målet tydligt både från hans sida och från klubben: De ska gå upp till SHL.

– Det är det jag har fått höra även om jag inte träffat alla i klubben själv. Min personliga målsättning är att vi ska gå upp till SHL och av det jag har fått ta del av från Västerås så är ambitionen likadan. Satsningen går ut på att vi ska vara i toppen och slåss om SHL-platsen. Det kommer jag och resten av laget jobba för varje dag. Jag hoppas att det är vi som står där längst upp i april, avslutar Konstantin Komarek.

