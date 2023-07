ANNONS

Till nästa säsong är Robin Press och Fredrik Claesson klara för spel i KHL.

Nu är en tredje svensk klar för en flytt till den ryskstyrda ligan – Pontus Åberg är klar för Barys Astana.

Den senaste säsongen var det sju svenskar som spelade i ryskägda KHL och till nästa säsong har varit två svenskar, Robin Press och Fredrik Claesson, kontrakterade av KHL-klubbar.

Nu står det klart att en tredje svensk spelare väljer spel i KHL för säsongen 2023/24. Under lördagen presenteras nämligen svenske stjärnan Pontus Åberg av den kazakiska klubben Barys Astana.

– Åberg är en teknisk högerfattad hockeyspelare som kan både passa fram och avsluta anfall själv. I andra lag spelade han ofta i powerplay och gjorde mycket mål. Så Pontus lägger till variation i våra anfallsformationer, säger klubbens general manager Vyacheslav Belan.

Har gjort 132 NHL-matcher

Åberg lämnade Sverige förra året och flyttade då först till Tjeckien innan han bröt sitt kontrakt och skrev på för SC Rapperswil-Jona Lakers i Schweiz. Där gjorde han succé under slutet av säsongen med 22 poäng på 22 matcher.

Pontus Åberg har tidigare spelat en säsong i KHL 2020/21, då i ryska klubben Traktor Tjeljabinsk. Under sin karriär har han även gjort 132 matcher i NHL, 277 matcher i AHL samt där han öste in poäng under flera säsonger. 29-åringen har också spelat 124 SHL-matcher där han har spelat för Djurgården, Färjestad och Timrå.

