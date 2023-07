Marcus Björk blir kvar i Columbus Blue Jackets efter debutsäsongen i Nordamerika.

Han är överens om ett nytt tvåvägskontrakt med Columbus inför nästa säsong.

Efter drygt två säsonger i Brynäs IF fick Marcus Björk ett NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets förra året.

Han fick inleda säsongen i AHL men lyckades sedan jobba sig upp till NHL innan han hoppade upp och ner mellan ligorna. När säsongen summerades hade Björk gjort 33 NHL-matcher och 44 AHL-matcher.

Nu står det klart att Björk får en ny chans i Columbus. Klubben bekräftar nämligen att den 25-årige svensken skriver ett tvåvägskontrakt inför nästa säsong värt 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor) vid spel i NHL och 375 000 dollar (cirka 4,04 miljoner kronor) vid spel i AHL. Björk är garanterad åtminstone 450 000 dollar (cirka 4,85 miljoner kronor) i kontraktet.

The Columbus Blue Jackets have signed defenseman Marcus Bjork to a one-year, two-way contract extension for the 2023-24 season.



The team has also extended a qualifying offer to restricted free agent defenseman Tim Berni.@RuoffMortgage | #CBJhttps://t.co/9B5UMsC0K9