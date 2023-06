Den nordamerikanska damhockeyn står inför stora förändringar.

Proffsligan PHF köps nämligen upp och alla spelarnas kontrakt rivs med målet att starta en ny liga tillsammans med PWHPA till vintern.

Nyheten kom som en chock för alla inom den nordamerikanska damishockeyn under natten mellan torsdag och fredag.

Enligt flera uppgifter, bland annat från Sportsnets Jeff Marek samt The Athletic och The Associated Press, har den professionella damligan PHF (Premier Hockey Federation) blivit uppköpt. Ligan har köpts av Mark Walter Group och Billie Jean King Enterprises som båda finansierar förbundet PWHPA (Professional Women's Hockey Players' Association).

Spelarna inom både PHF och PWHPA ska ha fått beskedet på privata möten under torsdagsnatten. Detta innebär att den nordamerikanska damhockeyn förenas på ett och samma ställe efter att tidigare ha varit splittrad.

The PHF athletes will play with the athletes in the PWHPA under one roof in the new league we've been talking about for over a year now.

Enligt rapporterna förväntas nu ligan PHF att läggas ner vilket innebär att alla spelarkontrakt som var skrivna inför nästa säsong kommer att rivas. Bland annat svenskor som Emma Söderberg, Lovisa Berndtsson och Ronja Mogren får därmed sina kontrakt upprivna.

Efter en uppgörelse ska spelarna dock ha rätt till att få en del av pengarna som de skulle ha tjänat på sina kontrakt. För en del spelare blir det dock en tuff ekonomisk smäll då det fanns stjärnspelare som hade skrivit kontrakt värda mer än 150 000 dollar (cirka 1,6 miljoner kronor) i två år framöver, pengar de nu går miste om. Alla nya kontrakt som ska skrivas måste därmed omförhandlas.

This is an acquisition of PHF & as such, PHF players will need to re-negotiate contracts. The PWHPA is a union, has a CBA, and has a standard player contract (SPC).



It is not surprising the PHF players will need to have new contracts since the contracts need to match the SPC. https://t.co/j5z0e5Ycb5