Jesse Puljujärvi har inte fått den karriär som det spåddes av honom när han draftades 2016.

Nu erbjuds finländaren inget kvalificerande bud från Carolina Hurricanes och den förre supertalangen släpps därmed och blir free agent.

2016 var hajpen stor kring Jesse Puljujärvi. Han gjorde dundersuccé på JVM med 17 poäng på sju matcher och utsågs till turneringens MVP när Finland vann guld. Senare det året draftades han av Edmonton Oilers som fyra bakom Auston Matthews, Patrik Laine och Pierre-Luc Dubois. Puljujärvi valdes då före spelare som bland annat Matthew Tkachuk och Clayton Keller.

I Edmonton Oilers gick det dock inte som tänkt för den finske supertalangen utan han pendlade mellan NHL och AHL under sina tre första säsonger innan han återvände hem till Finland. Efter succé där så kom han tillbaka till Edmonton och tog en ordinarie plats och spelade bättre men utan att vara den stjärnspelare han spåddes.

Säsongen 2020/21 gjorde han 25 poäng på 55 matcher för Oilers, 2021/22 blev det 36 poäng på 65 matcher, hans bästa notering i karriären. Den här säsongen inledde han dock tungt med 14 poäng på 58 matcher vilket ledde till att han trejdades till Carolina Hurricanes.

Även i Carolina hade 25-åringen det svårt. På 24 matcher i grundserien och slutspelet noterades Puljujärvi för 0+3. Nu ser då finländarens tid i Raleigh ut att bli kortvarig.

Enligt TSN:s insider Chris Johnston kommer Jesse Puljujärvi inte få ett kvalificerat bud av “Canes” vilket innebär att han släpps av klubben och blir unrestricted free agent på lördag kväll när marknaden öppnar. Johnston skriver även att finländaren har genomgått en höftoperation vilket gör att han kommer vara borta en längre tid.

There is word that Jesse Puljujarvi recently underwent double hip surgery and is facing a lengthy recovery. He won't receive a qualifying offer from the #hurricanes before tomorrow's deadline and will become an unrestricted free agent. @NorthStarBet @TSN_Sports