Kalle Miketinac lämnade Mora efter genombrottssäsongen.

Nu presenteras han av finska Vasa Sport på ett 1+1-kontrakt.

– Även om Kalle fortfarande är i början av sin karriär har han redan alla förutsättningar att bli en toppspelare, säger Vasas styrelseledamot Filip Riska.

Mora IK tappade ett stort antal spelare efter den senaste säsongen i HockeyAllsvenskan.

En av dem var Kalle Miketinac som blommade ut till en av ligans bästa playmakers under vintern. Han gjorde 37 poäng på 48 matcher, varav 26 assist. Han hade dessutom starka siffror i lika styrka med 31 poäng och hans 22 assistpoäng i lika styrka var tredje bäst i hela HockeyAllsvenskan. Hans +26 var också bäst i ligan. Miketinac gjorde även sju poäng på tio slutspelsmatcher där han var Moras främsta poängplockare.

Miketinac flyttar till Vasa

Nu har den 24-årige centern presenterats av sin nya klubb. Han är klar för Vasa Sport i Finland där han skriver på ett 1+1-kontrakt.

– Kalle Miketinac är en toppbegåvad forward som spelar modern hockey. Han representerar generationen som visar vilken typ av hockey som kommer att spelas de närmaste åren. Även om Kalle fortfarande är i början av sin karriär har han redan alla förutsättningar att bli en toppspelare. Han har fortfarande många spelår framför sig och vi är glada över att även han har valt Sport för att utvecklas som spelare, säger styrelseledamoten Filip Riska.

Han blir därmed nästa svensk att flytta till “svenskkolonin” Vasa. I klubben finns redan sju blågula spelare i form av Theodor Johnsson, Carl-Johan Lerby, Simon Hjalmarsson, Axel Holmström, Jens Lööke, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Kalle Miketinac är fostrad i Kallinge/Ronneby IF och spelade juniorhockey i Frölunda där han även fick spela i en SHL-match. Den senaste säsongen lånades han också in för en SHL-match med Färjestad. Totalt under sin karriär har centern spelat 231 matcher i HockeyAllsvenskan för Oskarshamn, Karlskrona, Kristianstad och Mora.

