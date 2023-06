Det blir ingen fortsättning i Edmonton Oilers för Kailer Yamamoto.

Forwarden trejdas till Detroit Red Wings.

Kailer Yamamoto har länge varit en ryktenas man i Edmonton Oilers då hans framtid i klubben har varit osäker. Det har både diskuterats om antingen ett utköp eller trejd för forwarden.

Nu står det klart att 24-åringen får lämna Edmonton.

Yamamoto tredjas då i stället till Detroit Red Wings tillsammans med lagkompisen Klim Kostin i utbyte mot “future considerations” vilket innebär kompensation som i nuläget inte är känd.

Med andra ord släppte Edmonton Yamamoto och Kostin i princip gratis för att spara lönetaksutrymme.

UPDATE: The #RedWings today have acquired F Klim Kostin and F Kailer Yamamoto form the Edmonton Oilers in exchange for future considerations. pic.twitter.com/qiNleqsASi