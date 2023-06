Först tredjades Josh Bailey bort från New York Islanders i en lönedump.

Bara en timme senare valde hans nya klubb, Chicago Blackhawks, att köpa ut Bailey från sitt kontrakt och han blir därmed free agent.

Det blev en annorlunda dag för Josh Bailey under torsdagen.

Efter 15 säsonger och över 1 000 matcher i New York Islanders trejdades 33-åringen bort från klubben till Chicago Blackhawks. I trejden skickade Islanders Bailey till Chicago tillsammans med ett andrarundeval i NHL-draften 2026. I motsatt riktning fick New York Islanders “future considerations” vilket innebär kompensation som i nuläget inte är känt.

Med andra släppte “Isles” Bailey i princip gratis i en lönedump för att bli av med hans lönetaksträff på fem miljoner dollar.

#Isles Transaction: The New York Islanders have traded Josh Bailey and a second-round selection in 2026 NHL Draft to the Chicago Blackhawks in exchange for future considerations.