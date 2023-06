ANNONS

Efter fem säsonger i collegehockeyn flyttar nu Courtney Vorster till Sverige.

Den 23-åriga kanadensaren förstärker Leksands backsida till kommande säsong.

– Vi är mycket glada att få Courtney till oss i Leksand, säger sportchefen Alexander Bröms i ett pressmeddelande.

Efter två J18-VM med Kanada, som slutade med en silvermedalj och en bronsmedalj, fortsatte Courtney Vorster sin satsning med spel i collegeligan NCAA.

Fem år senare flyttar hon nu över Atlanten för spel i Sverige och Leksand.

– Jag ser mycket fram emot att komma till Leksands IF. Jag valde Leksand på grund av den kultur som inte minst Jordan Colliton håller på att skapa i föreningen och laget. Jag ser stora möjligheter att utvecklas i Leksands miljö, inte bara vad gäller mina individuella kunskaper utan även att kunna växa tillsammans med resten av laget, säger Courtney Vorster i ett pressmeddelande.

“Kommer passa väl in i vårt sätt att spela”

Som den 23-åriga backen nämner kommer hon därmed att få spela under kanadensiska Jordan Colliton som nu förbereder sig för sitt andra år som huvudtränare för SDHL-laget.

Courtney Vorster stod under föregående säsong för elva poäng på 40 matcher för Quinnipiac University.

– Vi har eftersökt en högerfattad back som hanterar spelet med puck och Courtney faller in under den kategorin av spelare. Hon är en tvåvägsback som kan spela i de flesta situationer och kommer passa väl in i vårt sätt att spela. Hon har trots sin unga ålder byggt mycket erfarenhet genom fem års collegespel med Quinnipiac samt Kanadas juniorlandslag, säger sportchefen Alexander Bröms.