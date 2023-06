ANNONS

Jesper Bratt och New Jersey Devils har kommit överens om ett nytt kontrakt. Bratts nya avtal ger honom ungefär 676 miljoner kronor.

63 miljoner dollar. Så mycket ärJesper Bratts nya kontrakt värt. Den svenske stjärnforwarden kom under torsdagen överens med New Jersey Devils om ett åttaårsavtal, som har en lönetaksträff på 7,875 miljoner dollar.

I svenska kronor är Bratts nya avtal värt 676 miljoner.

Jesper Bratt och New Jersey kom förra sommaren överens om ett ettåravtal, värt 5,45 miljoner dollar. Efter att svensken gjort 32 mål och totalt 73 poäng den senaste NHL-säsongen, plus sex poäng på tolv slutspelsmatcher, får han nu ett rejält lönelyft. Det är andra säsongen i rad han gör just 73 poäng.

– Det var alltid en prioritet att behålla Jesper en lång tid, och båda parter är överlyckliga över att vi kommit överens. Han är en speciell spelare och en nyckelspelare för vår kärngrupp, säger general manager Tom Fitzgerald.

Bratt valdes i sjätterundan av NHL-draften 2016, och har sedan dess gjort 276 poäng på 389 matcher för Devils.

