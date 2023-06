ANNONS

Det blir inte någon återkomst till Sverige för Anton Blidh.

Forwarden har nämligen skrivit ett nytt tvåårskontrakt med New York Rangers. enligt CapFriendly.com.

2015 flyttade Anton Blidh från Göteborg till andra sidan Atlanten för spel i AHL och sedermera även NHL.

Nu är forwarden klar för en fortsättning i Nordamerika. Enligt CapFriendly.com har han nämligen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med New York Rangers som håller kvar honom i organisationen till 2025.

28-åringen inledde den senaste säsongen i Colorado men trejdades till New York Rangers i utbyte mot Gustav Rydahl som sedan dess flyttat till Frölunda.

Det nya tvåårskontraktet med Rangers är ett tvåvägskontrakt som har ett värde på 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor) per säsong men har en AHL-lön på 350 000 dollar per säsong (motsvarar ungefär 3,8 miljoner kronor). Enligt CapFriendly ska Blidh vara garanterad minst 770 000 dollar (cirka 8,38 miljoner kronor) över de två åren.

Har spelat 84 NHL-matcher

Efter trejden till New York Rangers organisation spelade Blidh bara för AHL-laget Hartford Wolf Pack där han imponerade med sju mål och elva poäng på 17 matcher i avslutningen på grundserien och han var sedan en av lagets främsta spelare i slutspelet med sju poäng på nio matcher.

Anton Blidh har legat precis på gränsen mellan NHL och AHL under i princip hela sin karriär i Nordamerika. Den första säsongen, 2015/16, spelade han bara i AHL men annars har han varvat mellan NHL och AHL varje säsong förutom 2021/22 då han bara fick spela NHL-hockey. Han har dock aldrig tagit en helt ordinarie plats i NHL under sina åtta år i Nordamerika. Totalt har han spelat 331 AHL-matcher samt 84 NHL-matcher under sin tid på andra sidan Atlanten.

Innan flytten till Nordamerika spelade Blidh för Frölunda där han gjorde 72 SHL-matcher för Göteborgsklubben.

