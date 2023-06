ANNONS

Ytterligare en svensk kan prisas på NHL Awards. Mikael Backlund är nämligen en av tre finalister till King Clancy Trophy.

Linus Ullmark är en av tre finalister till Vezina Trophy, priset som går till NHL:s bästa målvakt. Erik Karlsson är nominerad till Norris Trophy (bäste back) och Ted Lindsay Award (den bäste spelaren enligt spelarna själva).

Nu är också Mikael Backlund nominerad till ett fint pris på NHL Awards. Svensken är en av tre finalister till King Clancy Trophy. Priset ges till den spelare som visat bäst ledaregenskaper på och utanför isen och som gjort märkbara humanitära insatser i samhället.

Mikael Backlunds välgörenhetsarbete

Mikael Backlund har stöttat ALS-föreningen i Alberta till minne av sin svärmor som dog i sjukdomen. Flames assisterande general manager Chris Snow har också lidit av ALS de senaste fyra åren. Backlund och hans fru har samlat in mer än 400 000 dollar till den ideella organisationen och har välkomnat nästan 100 familjer som påverkas av ALS till Calgart Flames hemmamatcher.

Backlund stödjer även “The Kids Cancer Care” och “Special Olympics Calgary”. Han hade en barndomsvän som fick cancerdiagnos och en annan som föddes med Downs syndrom, och han har bjudit in 500 gäster att delta i Flames-matcher och träffa honom efteråt. Backlund och hans fru samarbetade också med "Parachutes for Pets" för att skapa "Lily's Legacy", uppkallat efter deras hund som dog 2021. Programmet möjliggör för barn i familjehem att behålla sina husdjur under övergången till vård. Det skriver nhl.com.

Övriga finalister är New York Islanders-kaptenen Anders Lee, samt Edmonton-backen Darnell Nurse.

Tidigare svenska vinnare är Daniel Alfredsson (2012), Henrik Zetterberg (2015) Henrik Sedin (2016 samt 2018) och Daniel Sedin (2018). Ifjol vann P.K. Subban.

