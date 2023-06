ANNONS

Efter att Djurgården inte lyckades ta steget upp till SHL så kände Lukas Vejdemo att han ändå var redo att ta steget upp.

Han skrev då på ett fyraårskontrakt med Leksands IF.

I en längre intervju med hockeysverige.se berättar nu Vejdemo om tankarna att lämna Djurgården, återkomsten till SHL och varför valet föll på Leksand.

– Det var lite snack med några klubbar fram och tillbaka men i slutändan var det Leksand som passade bäst, säger 27-åringen.

Det har gått lite drygt en månad sedan den svenska hockeysäsongen tog slut i och med att MoDo vann den sjunde och avgörande finalmatchen mot Djurgården för att säkra avancemanget till SHL.

För en av Djurgårdens forwards, Lukas Vejdemo, tog det en längre tid att släppa besvikelsen efter förlusten. Nu har han dock tagit sig på fötter igen och tränar för att göra sig redo inför nästa säsong. När hockeysverige.se når Vejdemo har han nyligen avslutat ett träningspass i huvudstaden.

– Jag är kvar hemma i Stockholm så jag kör här efter att man har kunnat släppa den sura torsken mot MoDo, säger Vejdemo och fortsätter:

– Jag har kört rätt mycket själv nu sedan säsongen tog slut. Jag tar hjälp av fystränaren Daniel Hedin som jag har jobbat med under en längre tid, även när jag har varit där borta. Det är mest att han ger mig ett program som jag ska följa.

Lukas Vejdemo tränar för att komma i så bra form som möjligt inför nästa säsong. Även om Djurgården inte lyckades gå upp till SHL så väntar ändå steget upp till högstaligan för 27-åringen. Under helgen skrev han nämligen på för Leksands IF.

Nu berättar han också vad som ligger bakom flytten till Dalarna.

– Jag hade ett bra snack med “Tjomme” (Thomas Johansson, sportchef) och tyckte att helhetsbilden med Leksand var väldigt bra. Jag har hört mycket gott från spelarna som är där nu och som har spelat där tidigare och alla trivs där. Det är en bra förening som också har bra fans. Som sagt så var det helhetsbilden som jag tyckte föll mig i smaken liksom.

Innan Vejdemo skrev på för Djurgården i februari hade han intresse från flera SHL-klubbar.

Var Leksand en av klubbarna som du var i kontakt med redan då eller var det något som dök upp nu efter säsongen?

– Jag vet faktiskt inte hur deras intresse såg ut riktigt där och då. Jag pratade ju med några intresserade lag då men Leksand var inte ett av dem jag pratade med i februari. Då var det ju också rätt tajt inför att transferfönstret skulle stänga och allt sådant så det var ju lite speciellt.

– Nu kom Leksand in i bilden rätt sent ändå eftersom jag hade fullt fokus på Djurgården och slutspelet där. Tyvärr slutade det inte som jag ville och vi lyckades inte gå upp. Det var någon gång efter det som jag kom i kontakt med Leksand, först efter att min säsong tagit slut.

Var det andra SHL-klubbar som också var intresserade nu efter säsongen?

– Det var lite snack med några klubbar fram och tillbaka men i slutändan var det Leksand som passade bäst.

Lukas Vejdemo hade intresse från ett flertal SHL-klubbar men valde spel i Leksand. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Vejdemo sajnas till 2027: “Blir motiverad”

Lukas Vejdemo har inte varit uppe i Leksand än då han presenterades som en ny LIF-spelare så sent som i lördags. Han har dock pratat med klubben under en tid för att en känsla av föreningen och varför den passar för honom.

– Jag har inte inte snackat personligen med (Björn Hellkvist, huvudtränare) men jag hade ett långt och bra samtal med "Tjomme" och fått intrycket av att de verkligen de tror på mig.

– De ville bygga ett längre avtal och tänkte mer långsiktigt och det kändes bra för mig också. Jag missade ju nästan hela förra säsongen där och kom bara in precis i slutet med Djurgården så det kändes bra för mig att få ett längre avtal nu. Då får jag chansen att vara med från start här och det känns som ett bra steg för mig att gå till Leksand.

När Vejdemo presenterades av Leksand stod det klart att han har kritat på ett fyraårskontrakt som gäller fram till 2027. Det är inte vanligt att SHL-spelare skriver så långa kontrakt – speciellt inte när de inte har någon koppling till just den klubben sedan tidigare. Ofta skrivs det främst längre kontrakt om en hemvändare värvas tillbaka.

Hur gick tankarna kring att skriva ett så långt kontrakt?

– Det kändes som att de verkligen ville ha mig där. De vill bygga långsiktigt kring mig och tycker att jag har en bra uppsida och utvecklingspotential. När de sade det så blir man ju motiverad.

– Fördelen med ett längre kontrakt nu också är ju att man ta igen lite missad tid efter att nästan ha missat en hel säsong och bygga tillbaka sig. Det blir en trygghet och på så sätt är det skönt att ha ett längre avtal.

Du hade inga restriktioner kring att “binda” dig i en klubb under så lång tid då?

– Det var väl kanske inte det jag tänkte först efter säsongen när jag pratade med klubbar men Leksand var tydliga att de ville bygga längre och långsiktigt. När de presenterade det för mig så kändes det ändå bra.

– Jag har ju inte varit runt så mycket i min karriär heller, jag har ju bara spelat i tre klubbar. Jag tycker det är rätt skönt att vara på ett ställe och man hittar sin vardag. Sedan är det ju också så att om man trivs så presterar man ofta bättre också så jag tror att det kommer bli utmärkt i Leksand.

Vejdemo hoppas komma i bättre form när han kan ha en hel sommarträning i sig efter skadan. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Lämnar Djurgården: “Om vi gått upp hade det varit en helt annan situation”

Lukas Vejdemo spelade NHL-hockey så sent som säsongen 2021/22 då han gjorde sex matcher för Montreal Canadiens och totalt har stockholmaren gjort 13 matcher i världens bästa hockeyliga under sin karriär.

Förra året råkade han dock ut för en väldigt ovanlig hockeyskada då han drog av musklerna i baksida lår vilket ledde till en lång och jobbig rehabilitering. När han till slut började känns sig redo för att göra comeback var det inte förrän i februari 2023.

Då skrev Vejdemo på ett kontrakt för Djurgården för resten av säsongen i hopp om att kunna spela upp klubben i SHL. DIF hoppades kunna behålla Vejdemo men han lämnar nu alltså klubben som han spelat i under stora delar av sin karriär.

Hur resonerade du där kring att lämna Djurgården?

– Det är klart att man fick smälta det lite efter säsongen. Djurgården är den klubb som jag har spelat för som junior och jag gjorde mina första A-lagssäsonger där också och det är den klubb som ligger mig närmst om hjärtat.

– Jag känner ändå att jag vill spela på en så hög nivå som möjligt. När det inte blev SHL med Djurgården så kände jag att jag ville ta steget upp. Jag är i en ålder där jag har mycket hockey i mig och kan utvecklas mycket. När Leksand kom och sade att de tror på mig så kändes det rätt att ta steget upp till SHL.

Vejdemo menar att han från början inte hade tänkt att bara komma in och spela en kort stund i Djurgården utan det var något som växte fram efter säsongens slut.

– När jag skrev på passade det perfekt för mig. Jag var riktigt sugen på att hjälpa Djurgården och ta klubben tillbaka. Om vi hade gått upp så hade det varit en helt annan situation men nu blev det som det blev och då ville jag ha möjligheten att spela så högt som möjligt.

Lukas Vejdemo imponerade och blev uppskattad under sin korta tid tillbaka i Djurgården. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Den SDE-fostrade centern kom tillbaka från sin långa skadefrånvaro i början av mars och spelade fyra grundseriematcher innan slutspelet började. Totalt gjorde han sju mål och tolv poäng på 19 matcher i både grundserie och slutspel efter att han skrev på för Djurgården.

Hur kändes det när du väl spelade? Vad säger du om din prestation?

– Det är klart att det var speciellt. Jag hann väl bara med några få matcher där innan slutspelet började och det var lite annorlunda. Jag tyckte ändå att jag kunde tillföra till laget och hjälpte till. Samtidigt är det svårt att komma in och prestera på topp när man har kört rehab en hel säsong och inte kunnat träna eller vara på is.

– Nu hoppas jag kunna köra en ordentlig sommarträning, gå på is mycket så att jag redan har det med mig. Förhoppningsvis ska det hjälpa mig att ta ett kliv till.

Även om det var en svår skada som Vejdemo råkade ut för så har han inga men av det nu som ska påverka hans hockeykarriär.

– När jag är på is så märker jag inte av det. Sedan är det en lite komplicerad skada. Det kanske inte hade gått om jag hade spelat fotboll men att åka skridskor och på is fungerar och det är jag ju glad för.

“Ser fram emot att flytta upp till Leksand”

Lukas Vejdemo kom upp som en ung talang i Djurgården i mitten av 2010-talet, vann två JSM-guld och hann göra 150 SHL-matcher innan han lämnade för spel på andra sidan Atlanten.

Hans sista säsong innan flytten till Nordamerika var 2017/18 och det har alltså gått fem år sedan han senast spelade SHL-hockey.

Vad har du för förväntningar när du nu är tillbaka i SHL?

– Jag har inte hunnit fundera så mycket på det. Ligan har ju bara blivit bättre och bättre med åren. Man vet ju vilken hög nivå som SHL håller och det är extremt många bra hockeyspelare i ligan. Det är också väldigt jämnt varje år nu och svårt att tippa vilka som kommer vara i toppen eller botten.

– För egen del är det bara kul att spela i högstaligan igen och försöka göra något bra med Leksand. Personligen vill jag också känna att jag är med, kan spela bra, hjälpa till och bidra till laget.

Det har hänt en hel del sedan Lukas Vejdemo senast spelade SHL-hockey. Foto: Bildbyrån

Nu kommer han till Leksand som har varit lite upp och ner de senaste säsongerna. 2020/21 överraskade dalalaget stort och kom trea i SHL men åkte ut direkt i kvartsfinalen mot Örebro. Därefter har Leksand kommit åtta i två raka säsonger och åkt ut redan i åttondelsfinalen.

Vejdemo har dock fått ett positivt intryck av klubben och hoppas kunna vara med och lyfta laget till den kommande säsongen.

– Det känns som att de tar små kliv hela tiden. Som sagt så är det väldigt jämnt i SHL och varje år är olikt det andra men Leksand spelar en rolig hockey. Nästa säsong är det väldigt många som har stannat kvar i klubben och som har kontrakt igen. Det finns en bra grund och en kontinuitet i laget, många som har längre kontrakt också. Det finns förutsättningar för att bygga några bra över tid. Sedan är det klart att vi vill vara med i toppen och vara ett topplag redan nästa säsong.

För tillfället är Vejdemo kvar hemma i Stockholm och tränar inför den kommande säsongen. Om ett par veckor ska han dock åka till Leksand för att bekanta sig med sin nya bas de kommande åren.

– Jag tror att jag ska ta upp en sväng upp dit innan midsommar och vara där några dagar. Det blir bra att kunna hälsa på grabbarna, se hur det ser ut där och försöka hitta lite i staden.

Du har ju bara spelat i städer som Montréal och Stockholm under din karriär, blir det en omställning att komma till lilla Leksand nu?

– (Skratt) Det blir ju lite annorlunda men samtidigt ska det ska bli kul också. Under säsongen så går det i ett ändå men mycket matcher och resande. Jag ser fram emot att flytta upp dit, jag har hört mycket gott om staden och hemmasupportrarna. Det är klart att det blir lite nytt för mig men det blir samtidigt bara kul, avslutar Lukas Vejdemo.

