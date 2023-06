Cole Caufield cashar in rejält.

Han har nämligen skrivit ett åttaårskontrakt med en lön på 7,85 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde på 62,8 miljoner dollar.

Sedan han klev in i NHL har Cole Caufield visat att han kan vara en målskytt och snajper av hög klass.

Nu belönas han därför med ett nytt åttaårskontrakt med Montreal Canadiens som sträcker sig till 2031. Det nya kontraktet har en årslön på 7,85 miljoner dollar (cirka 85,6 miljoner kronor i dagens valutavärde) för ett totalt värde på 62,8 miljoner dollar (vilket motsvarar nästan 685 miljoner kronor).

Han blir därmed tredje bäst betald i “Habs” bakom målvakten Carey Price och lagkaptenen Nick Suzukii.

The Canadiens have agreed to terms on an eight-year contract extension (2023-24 to 2030-31) with forward Cole Caufield.#GoHabsGohttps://t.co/BZ1gBIzndL