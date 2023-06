Adin Hill har kommit lite från ingenstans till att göra slutspelssuccé för Vegas Golden Knights.

I nattens första finalmatch klev han fram igen med en otrolig räddning som påminner om Braden Holtbys sjuka räddning i Stanley Cup-finalen 2018.

– Det är en helt otrolig räddning eller hur? Det är en “game-changer” för oss, säger Vegascoachen Bruce Cassidy.

Adin Hill har varit fjärdevalet för Vegas Golden Knights under den här säsongen men på grund av skador och andra tillfälligheter har doldismålvakten fått chansen mer och mer – och tagit den.

Det har lett till att Hill har tagit förstaspaden och gjort slutspelssuccé i Vegas jakt på sin första Stanley Cup-triumf. Han hade aldrig tidigare spelat en enda match i Stanley Cup-slutspelet under sin karriär innan han blev inslängd mellan stolparna i serien mot Edmonton Oilers. Efter det har han 93,8 i räddningsprocent samt 2,06 GAA på tolv matcher.

I nattens första Stanley Cup-final mellan Vegas Golden Knights och Florida Panthers klev Adin Hill fram igen och stod för en otrolig räddning i början av andra perioden.

Florida kom i en spelvändning och storstjärnan Matthew Tkachuk spelade då över pucken till Nick Cousins som hade ett vidöppet mål. Hill slängde då fram sin klubba och sträckte den så långt som möjligt för att rädda. Då lyckades han rädda då Cousins skott går på Hills klubblad och ut.

– Jag sträckte bara ut min klubba och lyckades få stopp på pucken. Det kändes väldigt bra, säger Hill själv efteråt och menar att det nog var hans bästa räddning i karriären:

– Jag har nog aldrig gjort en viktigare räddning med tanke på att det är final nu. Men jag har ju gjort andra häftiga räddningar också.

Ställningen var 1-1 när Adin Hill gjorde den räddningen och Vegas tog senare ledningen med 2-1 och kunde vinna den första finalmatchen med 5-2. Adin Hill räddade 33 av 35 skott och efteråt menar lagkamraterna att räddningen i början av andra perioden blev avgörande.

– Det var helt klart något som gjorde att momentumet skiftade till vår fördel. Alla på bänken fick mycket energi av det. Det blev lite av en ögonöppnare också. Vi kanske inte spelade så bra i början av perioden där men den räddningen blev vändningen för oss och fick oss att lyfta vårt spel, säger Vegaskaptenen Mark Stone.

Även coachen Bruce Cassidy var full av beröm för Hill och hans räddning.

– Det är en helt otrolig räddning eller hur? Det är en “game-changer” för vi vänder på spelet och gör mål senare i perioden. Man behöver få de räddningarna i viktiga moment, säger Cassidy och fortsätter:

– Jag är först att erkänna att vi inte hade vår bästa match framför honom men till slut hittade vi rytmen och gjorde målen. Men det var en viktig räddning och alla killarna blev taggade av det.

Direkt efter räddningen började det dras paralleller till en annan otrolig finalräddning – men då stod Vegas Golden Knights på andra sidan. I Stanley Cup-finalen 2018 gjorde Braden Holtby en liknande räddning med klubban i ett avgörande läge vilket senare ledde till att Washington Capitals vann Stanley Cup och Vegas stod då som förlorare.

– Holtby hade en otrolig serie då. Han var en stor anledning till att Capitals kunde gå hela vägen då, säger Hill.

