Colorado Avalanches ryske forward Valerij Nitjusjkin hamnade i blåsväder i våras då en kraftigt berusad kvinna hittats på hans hotellrum i Seattle mitt under slutspelsserien.

Nitjuskjin var borta från laget resterande del av säsongen men NHL meddelar nu att ingen ligautredning kring stjärnan pågår och att han är fri att spela för Colorado nästa säsong.

– Vi vet exakt vad som hände, säger NHL:s vice kommissionär Bill Daly.

Det har gått lite mer än en månad sedan som Valerij Nitjusjkin försvann från Colorado Avalanches laguppställning mitt under pågående slutspelsserie mot Seattle Kraken och sedan inte spelade mer när de regerande mästarna blev utslagna av skrällgänget Seattle.

I slutet av april uppenbarade sig förklaringen då Denver Post kom över en polisrapport som beskrev hur en kraftigt berusad kvinna hittades i Nitjusjkins hotellrum i Seattle inför den tredje matchen i slutspelsserien. Kvinnan var så pass illa åtgången att en av Avalanches lagläkare ansåg att hon behövde läkarvård. En ambulans tillkallades därför till hotellet.

Kvinnan, som uppgavs vara 28 år gammal be, ska harättat för polisen att hon kommer från Ryssland och är född i Ukraina. Hon ska ha sagt "att hon aldrig borde ha kommit till USA och att någon kille tog hennes pass och att han var en dålig person". Hon fördes till sjukhus efter att det fastställts att hon var för berusad för att ta hand om sig själv.

Efter detta spelade alltså Nitjusjkin inte mer för Colorado under resterande del av slutspelet och enligt klubbens kommunikation var han inte tillgänglig av “personliga skäl”. Forwarden ska även ha rest hem till Ryssland strax efter incidenten.

Det inleddes aldrig någon polisutredning kring ifall något olagligt skett och Kvinnan upprätte inte någon anmälan mot Nitjusjkin eller någon annan, enligt den polisrapport som Denver Post hänvisade till.

Colorado har valt att inte kommentera händelsen men nu uttalar sig NHL för första gången. I samband med att NHL-bossarna höll i en presskonferens inför att Stanley Cup-finalen börjar så fick de en fråga kring om det pågår någon ligautredning kring Valerij Nitjusjkin.

– Det är ingen utredning som pågår just nu. Vi vet exakt vad som hände. Detta har hanterats på ett lämpligt sätt på klubbnivån och enligt mig också på liganivå. Han är tillgänglig för att spela i ligan nästa säsong, säger vice kommissionären Bill Daly som svar på frågan.

