Connor Bedard fortsätter skriva ny historia.

På CHL:s prisgala efter säsongen tog han hem priser som poängkung, den största talangen samt den bästa spelaren – och han är först någonsin att vinna alla tre samma säsong.

CHL-säsongen är nästan slut då det endast återstår en match av slutspelet som avgör vilka som vinner Memorial Cup. Finalen spelas under söndagen mellan Seattle Thunderbirds och Québec Remparts.

Innan den sista matchen höll CHL (Canadian Hockey League, en paraplyorganisation för de kanadensiska juniorligorna OHL, WHL och QMJHL) sin prisgala och det blev en storslam för supertalangen Connor Bedard.

Han fick ta emot de tre största priserna som poängkung, den största talangen samt den bästa spelaren i CHL-ligorna. Han är därmed först någonsin att vinna alla de tre största priserna samma säsong. Han är även först att vinna tre priser samma säsong sedan Connor McDavid 2015 men McDavid utsågs inte till poängkung utan fick då i stället pris för hur han kombinerade sporten med skolarbetet. Bedard är alltså bättre än vad McDavid var vid samma ålder.

– Det är väldigt kul, helt klart. Det har varit många coola namn tidigare som har vunnit det här priset (som CHL:s bästa spelare) och jag ser detta lite som en hyllning till laget också. Det är alltid många lagkamrater som hjälper och jag tycker det är en stor del av det också, säger Bedard.

