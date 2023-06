ANNONS

Efter en kort återkomst i Sverige och Djurgården är Lukas Vejdemo nu klar för SHL.

Den 27-årige centern har skrivit på ett flerårskontrakt med Leksand.

– Jag har har höga förhoppningar och tror vi kan göra något riktigt bra tillsammans som lag, säger Vejdemo i ett pressmeddelande.

Tidigare idag stod Mikael Ruohomaas flytt från Leksand till MoDo klar. Nu meddelar Dala-klubben att de plockat in en ny toppcenter.

Lukas Vejdemo, som förstärkte Djurgården sent under den gångna säsongen kliver upp i SHL och får ett kontrakt på fyra år av Leksand. Därmed är han tillbaka i ligan för första gången sedan 2017/18.

– Det är så kul att vi lyckats knyta Lukas till oss under lång tid. Vi ville ge Lukas ett längre kontrakt för att få möjligheten att jobba med honom över tid, och då också bli en del i vår stomme in i framtiden, säger Leksands GM, Thomas Johansson i pressmeddelandet och fortsätter:

– Lukas är en oerhört stark tvåvägscenter som har en enorm uppsida. Han kommer från en säsong med en lång skadeperiod och behöver därför få lite tid för att hinna ikapp fysiskt för att därefter fortsätta utvecklas till en svensk toppcenter. Lukas största styrkor är hans sätt att läsa spelet, att han är noggrann i defensiven och att han tar ett stort ansvar i viktiga lägen. Hans arbetskapacitet är enorm och det är en underbar karaktär och människa vi får in i vår grupp.

“Det finns en bra grund att bygga vidare på”

Lukas Vejdemo som innan flytten till Djurgården hade en del problem med skador har tidigare gjort över 150 matcher i SHL med Stockholmslaget och har även en del erfarenhet från sitt äventyr i Nordamerika och NHL.

– Jag är extremt taggad och motiverad över att komma till Leksands IF. Jag ser verkligen fram emot nästa säsong, och eftersom jag missade en del av förra säsongen ska det blir roligt att vara med från start i år. Det känns som att det finns en bra grund att bygga vidare på från den förra säsongen. Leksand har något riktigt spännande på gång och det ska bli väldigt roligt att vara med på den resan de kommande säsongerna, säger Vejdemo.

