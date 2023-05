ANNONS

Sagan fick inte ett lyckligt slut för Tyskland.

I stället är det Kanada som vinner finalen med 5-2 och tar därmed hem sitt 28:e VM-guld i historien och går då förbi Ryssland/Sovjetunionen för att bli nya mesta mästare.

Kanada och Tyskland ställdes mot varandra i VM-finalen i en final som kan liknas vid David mot Goliat då Kanada har vunnit 27 VM-guld genom historien medan Tyskland aldrig tagit ett enda VM-guld.

Den här gången, olikt berättelsen, vann dock Goliat i form av Kanada som besegrade Tyskland med 5-2 i finalen för att få lägga vantarna på sitt 28:e VM-guld.

VM-finalen började intensivt och med hög fart i inledningen av den förta perioden. Det blev inte heller en lång väntan på det första målet utan det blev nätrassel efter knappt åtta minuters spel.

De två stora stjärnorna i Tysklands lag kombinerade för att ge skrällgänget ledningen. Moritz Seider spelade upp till poängkungen JJ Peterka som sköt ett perfekt skott som gick in precis över benskyddet på Kanadas målvakt Samuel Montembeault för 1-0 till Kanada.

– Vilken speluppfattning av Seider och vilket avslut av Peterka. Wow!, utbrister SVT:s kommentator Chris Härenstam.

Tveksam offside på målet: “Kan inte bedöma det”

Men målet såg misstänkt ut att vara offside och Kanada använde sig då av en “coach's challenge” i ett försök att få målet bortdömt. Peterka är egentligen offside då hans fötter passerar blålinjen före pucken men enligt reglerna får man vara lite offside mot sig själv så länge man har kontroll på pucken. Under videogranskningen kom då domarna fram till att Peterka hade kontroll på pucken när han äntrade zonen och därför godkändes målet. Men det var långt ifrån en lätt bedömning.

– Vi var inte säkra på om han hade kontroll eller inte, hur definierar man det? Han har ju inte pucken på sin klubba när han kommer in i anfallszon men jag tycker ändå det är korrekt med mål för han har ju ändå kontroll på läget, säger experten Mikael Renberg i SVT:s studio och får medhåll av kollegan Håkan Loob:

– Jag har sett det fem, sex gånger i super slow motion och jag kan fortfarande inte bedöma det. Jag vet inte riktigt. Det skulle vara kul att höra de som bedömde detta och vad de säger om det, säger Loob.

Kanada fick då en tvåminutersutvisning för den misslyckade “coach's challenge” och Sammy Blais satt då av utvisningen. Kanada dödade dock utvisningen och minuten senare var Blais inne på isen med pigga ben och när han kom i en kontring tillsammans med Peyton Krebs så spelade Krebs över till Blais som kunde skicka in 1-1 i det öppna målet och det var kvitterat i VM-finalen.

– Tyskland tappar pucken och spelare på fel ställe. De har det under kontroll men sorterar inte ut det riktigt. Det är inte bara ett misstag utan det är två och man har inte råd med sådana misstag när man möter skickliga kanadensiska spelare som är sylvassa i avsluten, säger SVT-experten Jonas Andersson.

Det var därmed lika på ett mål vardera efter 20 spelade minuter.

Tyskland tog ledningen igen: “Det är bara ren tur”

I den andra perioden blev det lite mer avvaktande och långsammare spel där lagen kände lite på varandra. Kanada fick lite mer tryck ner mot Tyskland under mittperioden och Tyskland fick en hel del långa byten nere i egen zon.

Men plötsligt, nästan från ingenstans, kom Tyskland i ett anfall och återtog också ledningen. En studspuck letade sig in mot slottet i Kanadas försvarszon och där dök Tysklands doldis Daniel Fischbuch upp och sköt ett direktskott som styrdes på en kanadensisk back vilket ställde Montembeault och pucken gick in för 2-1 till Tyskland. Fischbuch, som varit petad tidigare under VM, klev alltså fram när det gällde som mest.

– Tyskland visar att de kan skapa lägen från i stort sett ingenting. Det här är ju bara ren tur. Det är starkt av Tyskland som står emot, säger Jonas Andersson.

Strax därefter drog Tyskland på sig en utvisning och Kanada förvaltade sitt powerplay. Den tyska målvakten Mathias Niederberger gjorde ett antal fina räddningar men kunde till slut inte hålla tätt utan Peyton Krebs agerade framspelare igen då han lade en skottpassning till Lawson Crouse som styrde in 2-2, hans sjätte mål i VM.

Det var därmed oavgjort och helt vidöppet inför den tredje perioden.

– Jag tycker det är en period som man kan dela upp i två delar, Tyskland är bättre i första halvan och Kanada är bättre i andra halvan. Kanada väljer att trycka på lite och få långa anfall, då får Tyskland lite svårt att försvara sig. Men matchen är ju helt jämn, säger Mikael Renberg i SVT:s studio under periodpausen.

Sammy Blais blev hjälte – sköt guldet till Kanada

När den tredje perioden började så var det Kanada som kom ut klart starkast och satte press ner på Tyskland.

Med knappt fem minuter spelat så kunde Kanada då ta ledningen för första gången i matchen och vem var det som gjorde mål om inte Sammy Blais. Cody Glass gjorde ett stort jobb och petade loss en lös puck framför mål till Blais som kunde skicka in 3-2-målet. Blais har därmed gjort mål i kvartsfinalen mot Finland, semifinalen mot Lettland samt två mål i finalen mot Tyskland, snacka om att kliva fram.

SVT:s expert Jonas Andersson var då kritisk mot Tysklands agerande vilket ledde till målet.

– Det får skylla sig själva, Tyskland. Det är en obegriplig coachning när det är uppenbart att detta backparet har stora problem. Det är en bjudning men också jätteskickligt av Cody Glass och Blais är bara där på rätt plats, han är inne i ett stim och är slutspelets MVP med tanke på vilka mål han har gjort och hur betydelsefulla de har varit, säger han.

Tyskland hade dock lyckats vände 3-2-underläge till vinst 4-3 mot USA i semifinalen men den här gången lyckades de skrälla genom att vända och vinna.

I stället slarvade Tyskland med pucken i offensiv zon och Kanada vände på spelet där lagkaptenen Tyler Toffoli kom i en kontring och sköt ett skott som gick in mellan benen på Niederberger för 4-2 till Kanada med drygt åtta minuter kvar att spela och Kanada hade därmed en hand på VM-bucklan. På reprisbilderna syntes det dock sedan att Kanada hade sex spelare på isen när Toffoli gjorde mål.

– De är sex spelare på isen och då tycker jag att det inte borde godkännas, säger experten Maria Rooth i SVT:s sändning

Tyskland satsade allt på ett kort genom att ta ut målvakten i slutet av matchen i ett försök att reducera och fortfarande ha chansen på guldet. Men det ville sig inte för tyskarna samtidigt som Kanada försvarade sig bra. Scott Laughton satte också den definitiva spiken i kistan med sitt 5-2-mål i tom kasse och Kanada besegrar därmed Tyskland i finalen.

Kanada vinner därmed sitt 28:e guld i VM-historien och passerar då Ryssland/Sovjetunionen för flest VM-guld någonsin eftersom båda nationerna hade 27 guld inför årets mästerskap. Tyskland får däremot fortsätta vänta och drömma om att någonsin få vinna VM-guld. De tar dock sitt andra VM-silver genom tiderna och det första sedan 1953.

Kanada – Tyskland 5–2 (1-1,1-1,3-0)

Kanada: Sammy Blais 2, Lawson Crouse, Tyler Toffoli, Scott Laughton.

Tyskland: JJ Peterka, Daniel Fischbuch.

