Under söndagen valdes Henrik Zetterberg in i Internationella ishockeyförbundets Hall of Fame.

Och i sitt tacktal valde han att hylla en rad profiler - inte minst materialaren, "Pudding".

– Jag vill tacka dig för allt du har gjort för alla spelare, den atmosfär du har skapat, säger Zetterberg under ceremonin i Tammerfors.

En rad hockeyprofiler var i dag på plats i Tammerfors, inte bara för att följa den stundande VM-finalen mellan Kanada och Tyskland, utan även för att hylla och hyllas under en ceremoni.

En av dessa var Henrik Zetterberg som klev upp på scenen och fick ta emot applåderna samtidigt då han valts in i Internationella ishockeyförbundets Hall of Fame.

– Det är en stor ära att stå här. Hockeyn har gett mig så mycket genom åren, säger Henrik Zetterberg i inledningen av sitt känslofyllda tacktal.

En rad profiler som hjälpt den nu 42-årige Njurunda SK-killen hyllades av “Zäta”. Däribland Peo Larsson, Kent Norberg, Hardy Nilsson och Bengt-Åke Gustafsson, men framförallt materialaren Anders ”Pudding” Weiderstål.

– En av anledningarna till att vi trivs att spela för landslaget, för coacher kommer och går, men det finns fysioterapeuter och materialförvaltare som i stort sett är de samma. Det finns en kille, ”Pudding”, som har har varit med för alltid. Jag vill tacka dig för allt du har gjort för alla spelare, den atmosfär du har skapat. Sättet vi kände för alla dina historier, skämt, practical jokes, är något vi alltid snackar om. Du var en stor anledning till framgångarna under alla år, säger Zetterberg om “Pudding”.

Även den tidigare lagkamraten Pavel Datsiuk fick ett stort tack.

– Jag vill också tacka Pavel Datsiuk. Min son är nu sju år och har sett många highlights och jag inser att hade det inte varit för dig, Pavel, så hade jag bara haft hälften av alla poäng i NHL. För antingen fick jag öppet mål eller så gav jag pucken till dig i mittzonen och plötsligt hade jag en assist.

