Jennifer Wakefield öste in 37 poäng på 28 matcher för MoDo den gångna säsongen. Nu ser hon ut att vara förlorad för SDHL-klubben.

Enligt The Hockey News är Wakefield nära att skriva på för PHF-klubben Toronto Six.

Med sina 23 mål och 37 poäng på 28 matcher blev Jennifer Wakefield både skytte- och poängdrottning i MoDo den gångna säsongen. Nu tyder mycket på att SDHL-klubben tappar sin nyckelspelare till nästa säsong.

Enligt The Hockey News är Wakefield i långt gångna förhandlingar med Toronto Six i proffsligan PHF och enligt sajten är parterna mycket nära att enas kring ett avtal.

Toronto Six vann PHF-mästerskapet den här säsongen efter att laget finalbesegrat Minnesota Whitecaps. I Toronto Six spelade den här säsongen bland andra tidigare SDHL-spelarna Michela Cava (MoDo, Brynäs och Luleå), Emma Woods (Leksand) och Tereza Vanisova (Leksand).

Söderberg klar för PHF-spel

Sedan tidigare har finska stjärnnamn som Susanna Tapani och Noora Räty valt att lämna sina finska klubbar för spel i PHF nästa säsong, samtidigt som Damkronornas målvakt Emma Söderberg tidigare i veckan skrev på ett tvåårigt avtal med PHF-klubben Connecticut Whale

Förra säsongen spelade fyra svenskar i ligan: Ebba Berglund (Metropolitan Riveters), Ronja Mogren (Minnesota Whitecaps), Lovisa Berndtsson (Buffalo Beauts) och Lovisa Selander (Boston Pride).

