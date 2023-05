Slovakien var tvungna att vinna över Norge för att ha en chans att gå vidare till kvartsfinal i VM. Då visade Leksands stjärnduo Peter Cehlarik och Marek Hrivik vägen när Slovakien vann med 4-1.

Det är avslutningsdagen på VM och nationernas placering i grupperna ska befästas. För Slovakien var det bara vinst som gällde för att ha en chans att ta sig vidare till slutspelet.

Tre poäng bakom Lettland behövdes tre poäng mot Norge, samtidigt som Lettland förlorar mot Schweiz. Nu har en av de sakerna uppfyllts.

Leksands slovakiska superduo visade vägen där Marek Hrivík gjorde 1-0 i den första perioden, innan Peter Cehlárik kort därefter utökade ledningen.

🇸🇰💥 Peter Cehlarik with the rebound. 2-0 for @hockeyslovakia. #SVKNOR #IIHFWorlds pic.twitter.com/KXb7ssfw6v