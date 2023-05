ANNONS

När Chicago Blackhawks talanger samlas för klubbens årliga “development camp” behöver de inte ha skridskorna med sig. Hela träningslägret ska nämligen genomföras utanför isen.

– Det de behöver utveckla mest är fysiken, säger assisterande GM Mark Eaton till NBC.

Chicago är inne i en ganska aggressiv rebuild. De trejdade bort Patrick Kane under säsongen, kommer inte erbjuda Jonathan Toews ett nytt kontrakt - och vann förstavalet i sommarens draft. De kommer alltså kunna välja den så uppsnackade supertalangen Connor Bedard.

Nu tar Blackhawks till ett nytt grepp med sina talanger, i jakt på framgång. När klubbens prospects samlas för deras “development camp" i sommar, efter draften i slutet av juni, kommer nämligen ingen tid tillbringas på isen.

All träning kommer ske utanför isen.

– Vi får bara tillgång til spelarna sex, sju dagar under sommaren. Oavsett hur gärna jag vill se dem på isen känner vi att det är bäst om vi den veckan fokuserar på de andra delarna av deras utveckling. Jag tror att det är på det fysiska området vi kan göra störst skillnad, förklarar klubbens assisterande general manager Mark Eaton för NBC.

– Jag är inne på mitt tionde år med det här, och jag har ända sedan dag ett under mitt första skrivit i mina rapporter att “Jag gillade vad jag såg av den här killen, men han måste bli starkare och måste kunna hålla uppe sitt tempo i tre perioder, varje match under en hel säsong".

“Behöver i princip avbryta sin försäsongsträning”

Eaton menar att det kan smaka mer än det kostar att tvinga spelarna på is, under sommaren.

– De behöver i princip avbryta sin försäsongsträning för att gå på is, vilket många av dem generellt inte gjort i juni.

– Alla killar är bara människor. När de kommer till träningslägret så kommer de till staden till draftat dem, och de kommer ha många ögon på sig. Det de behöver mest är en utveckling rent fysiskt.

