Under sin första hela säsong som GM i Vancouver fick Patrik Allvin vara med om ett omtumlande tränarbyte. Nu öppnar han upp om säsongen - och är kritisk.

– Jag tycket att vi varit lite för ojämna och haft för dålig struktur, säger Allvin till hockeysverige.se.

Efter att ha jobbat i Pittsburghs organisation sedan 2006 klev Patrik Allvin i januari 2022 in i kostymen som General Manager för Vancouver. Det har såklart varit en ganska stor omställning för 48-åringen från Leksand att jobba i en kanadensisk organisation efter att har under 15 år jobbat i den amerikanska hockeyvärlden.

– Det har varit en stor skillnad på så vis att det är en mycket stor uppmärksamhet kring laget, berättar Patrik Allvin för hockeysverige.se från ett hotell i Helsingfors.

– Vancouver Canucks är det största laget i Vancouver. Sedan har du egentligen bara Whitecaps i den amerikanska fotbollen. Medialt sett har det varit mycket mer tryck.



Är det ett större hockeyintresse i Vancouver jämfört med exempelvis Pittsburgh?

– I Pittsburgh har du baseballaget Pirates och fotbollslaget Steelers. Det fanns mer att skriva om där. I Vancouver och framför allt Kanada är också hockeyn så pass stor.

Patrik Allvin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Jag måste säga att jag har blivit väldigt väl bemött. Det är mycket trevligt folk i Vancouver och intresserade människor. Helt klart är det en stor uppmärksamhet där. Sedan är jag kanske inte så mycket ute bland folk utan det är mestadels mycket jobb.– Vi trivs fantastiskt bra. Det har varit tufft för familjen senaste åren med att flytta runt, byta skolor och så där. Vi har, som sagt var, blivit väl bemötta och hittat bra vänner. Familjen och barnen trivs kanonbra.

Två personer som betytt mycket för Patrik Allvin och hans familj är bröderna Daniel och Henrik Sedin.

– De båda har betytt fantastiskt mycket för min familj, hjälpt och stöttat. Självklart också öppnat upp dörrar då det behövts.



Däremot har han inte i vardagen jobbat så jättenära bröderna.

– Henrik och Daniel har mer varit med coacherna den här säsongen. Det har fungerat jättebra. Klart att jag springer in i dem näst intill dagligen runt träningar och matcher, men de rapporterar till coacherna och är mer nere på isen.

Tränarbytet: “Ett misslyckande när man får lov att göra det”

Hur nära laget är du under säsongen?

– Den här säsongen hade vi en ganska tuff öppning och lite strul. Jag var mycket med laget då för att stötta, supporta och följde mer eller mindre med på alla bortaresor.

– Tyvärr fick vi göra en coachförändring i januari. Då ville jag vara med och stötta nya coacherna.

Bruce Boudreau fick lämna sin post i slutet av januari. Foto: Bildbyrån.

– Det är inget roligt och ett misslyckande när man får lov att göra det. Speciellt mitt under en säsong.– Samtidigt hamnade vi i det läget där jag kände att, för laget och spelarnas skull, vi fick lov att förändra någonting.

Om du ser till lagets prestation den här säsongen där ni inte tog er till slutspel, vad har fattats?

– Jag tycket att vi varit lite för ojämna och haft för dålig struktur och grundspel i sättet vi spelade under hösten. Vi var för naiva och ville gå framåt för att vinna matcher hela tiden. Vi gjorde jättemycket mål, men släppte också in många.

– Sedan var inte heller vårt boxplay tillräckligt bra. Det kostade oss många matcher.

“Det var för att vi skulle få ett försprång”

Hur tänker du framåt för att få ordning på de här bitarna, handlar det om att plocka in nytt folk eller ska tränarna jobba vidare med materialet ni redan har?

– Vad det gäller coacherna och anledningen till att vi gjorde byte var för att vi skulle få ett försprång inför nästa säsong. Att implantera sättet vi vill spela, träna och ge spelarna en chans att visa upp sig för coacherna.

– Det är rätt tufft i ligan med lönetaket. Givetvis försöker vi titta på olika alternativ och se vad som finns möjlighet att göra, byte eller inte, för vissa spelare. Vi behöver bli bättre på vissa positioner. Mitt jobb är att försöka nysta upp det hela och hitta nya vägar.



Vika positioner handlar det närmast om då?

– Vi tittar på en tredjecenter och om vi kan stärka upp på backsidan. Sedan har vi förhoppning om att våra unga killar som hade en bra push i slutspelet med Abbotsford kan ta ett steg, utmana på vissa positioner och skapa en mer intern konkurrenssituation.

Svenskarna hyllas: “Har ytterligare ett steg att hämta”

Under säsongen har Vancouver haft fyra svenskar i gång i NHL. Patrik Allvin om deras prestationer:



Elias Pettersson, 80 matcher, 39 mål, totalt 102 poäng.

– Jag är imponerad av Elias. Han kom in till träningslägret och visade att han hade haft en bra sommar. Elias fick en bra start och var väldigt stabil under i stort sett hela säsongen. Han höll en hög nivå, men jag tror att han har ytterligare ett steg att hämta om har får ytterligare en bra sommar.

Elias Pettersson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nils Åman, 64 matcher, 4 mål, totalt 16 poäng.

– Han var en stor överraskning. Det var inte tänkt att han skulle ta plats i laget direkt. Han hade ett fantastiskt bra träningsläger, har sedan fortsatt på den biten och visat att han vill vara med och fajtas om platserna. Jag är imponerad över hans säsong. Han hade en liten dipp, vilket är normalt för européerna som kommer över dit.

– Han blev nedskickad för att lära sig ha lite mer puck. Sedan kom han upp och hade en strak ”strech” med nya tränarna.

– Samma sak med Nils, att får han ha en stark sommar och bli uthålligare har han chansen att ta ett steg till.

Nils Åman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Oliver Ekman Larsson, 54 matcher, 2 mål, totalt 22 poäng.

– Oliver hade det lite tuffare. Dels med skadan han ådrog sig vid VM. Sedan spelade inte laget så bra och han var en del i det hela.

– Hans säsong blev väldigt kort då han fick en fotskada och missade sista närmare 30 matcherna. Jag hoppas han ska kunna förbereda sig bra och komma tillbaka starkare.

Oliver Ekman Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nils Höglander, 25 matcher, 3 mål, totalt 9 poäng.

– Nils hade också en lite tuff första del och kanske inte fick så stort förtroende av coacherna. Han spelade på lite olika positioner. Vi kände att han behövde få lite mer självförtroende genom att gå ner och spela i AHL. Han har jobbat fantastiskt bra och hade ett riktigt bra slutspel där.

– Det var imponerande att se hans två och en halv sista månader i Abbotsford. Vi är verkligen glada över hans utveckling och ser verkligen fram emot hans träningsläger.

Nils Höglander. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ni skrev nyligen kontrakt med Jonathan Lekkerimäki, hur mycket påverkar personligen i vilket lag en spelare ska spela kommande säsong?

– Jag har inte varit med där så mycket. Det är Micke Samuelsson, vår player devolpment i Sverige, som har haft mest kontakt med Jonathan och Johan Hedberg i Örebro.

– Givetvis har jag och Johan också pratat, men i slutändan var det Jonathan själv som gjorde valet.



Hur mycket semester kontra jobb blir det för dig i sommar?

– Det beror på hur jag sköter mig här, säger Patrik Allvin med ett skratt och fortsätter:

– Kanske att jag kommer hem till Leksand under två och en halv vecka i slutet av juni, så lite semester hoppas jag på i alla fall.

