Kontrakten med Djurgården blev inte förlängda. Istället hamnar både Julia Östlund och Josefine Jakobsen i Brynäs. För hockeysverige.se berättar de nu om valet.

– Vi blev imponerade av allt, säger Jakobsen.

HÖGALID/STOCKHOLM



Julia Östlund har spelat i Djurgården sedan 2014 och Josefine Jakobsen från 2015. Nu är deras tid i klubben över. Det innebär inte att karriärerna på något vis är över. Kommande säsong ska båda spela för förra säsongens finallag, Brynäs.



Resan i Djurgården har varit lång och framgångsrik. Dessutom var både med om att vinna SM-guld med klubben 2017.

– Mitt bästa minne från den guldresan, nu var jag oturligt nog skadad just då vi tog guldet, men från den säsongen minns jag bäst att vi hade en bra grupp, bra spelare och framför allt en bra säsong bakom oss, berättar Julia Östlund när hockeysverige.se träffar henne och Josefine Jakobsen för en intervju invid Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm.

“På vissa andra punkter står föreningen kvar och stampar”

Josefine Jakobsen:– Det var en process under säsongen och ingen perfekt resa. Till slut fick vi ihop det. Vi hade många spelare, en bred trupp och en bra spets.Julia Östlund:– Vi hade bland andra Tina (Enström ), Hanna (Olsson ) och Rebecca (Stenberg ) som hade en jättefin säsong. Alla ”peakade” på rätt ställe och tog det hela vägen. Dessutom var ”Lollo” ( Lovisa Berndtsson ) riktigt bra i slutspelet.– Bra, svarar båda tjejerna i munnen på varandra.Julia Östlund:– Jag hoppade runt på kryckor, men jag var i alla fall med långt in på natten.Josefine Jakobsen:– Vi började på Östra Station. Vi åkte buss tillsammans dit. Sedan var vi på Café Opera.

Josefine Jakobsen spelade 2008 och 2011 för Segeltorp. Därefter gjorde hon tre säsonger på University of North Dakota innan hon skrev på för Djurgården i slutet av säsongen 2015/16.

– Ligan var bättre i USA och konkurrensen där större. Allt var mycket proffsigare. Jag hade det bra i Segeltorp, men att komma till USA var ”wow” med alla faciliteter, utrustning, fystränare, fyra tränare på is… Allt sådant jag bara hade drömt om tidigare.

Josefine Jakobsen diskuterar med Julia Östlund. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström.

Det blev en kontrast för henne att sedan åka tillbaka till Sverige och spela för Djurgården.

– Ja, när jag kom till Djurgården från USA var det som att ta två, tre steg neråt. I början hade vi en container som omklädningsrum på Hovet.

– I USA hade vi som Djurgårdens herrar har nu, till och med bättre. Ska jag vara ärlig var det sämre, men hockeyn första säsongen var bra och vi vann guldet.



Julia, du var med på hela resan från att varit Segeltorp till att bli Djurgården, blev det en stor skillnad när laget bytte namn och hemmaarena?

– Inte för att det var dåligt i Segeltorp, men resurserna fanns inte där eftersom det var en liten förening.

– När Djurgården klev in blev det en annan status eftersom vi tog ett steg in i en storklubb. Vissa saker var ändå detsamma och med omklädningsrum och träningstider har det alltid varit kämpigt.

– Det är stockholmshockeyns nackdel och inte bara Djurgården som har fått kämpa med det, utan det har andra föreningar också fått gjort.



Har det blivit bättre i Djurgården under åren ni har varit där?

– Absolut. Jag skulle säga att vi har fått lite bättre träningstider senaste säsongerna.

Josefine Jakobsen:

– Förut gick J20 och J18 före damerna. Senaste säsongerna har alla jobbat bättre ihop så vi vissa dagar fick tidigare träningstider.



Josefine, har statusen på damhockeyn i Djurgården höjts?

– Vissa i föreningen känner man att verkligen brinner för det. På vissa andra punkter står föreningen kvar och stampar. Man säger saker, men det händer inte så mycket.

Fick inga nya kontrakt - klara för Brynäs

Båda två är överens om att statusen på damhockeyn sett över hela Sverige har höjts.– Luleå har varit där uppe under många år, men nu tycker jag att Brynäs gör det lika bra, säger Josefin Jakobsen och fortsätter:– Om vi ser det publikmässigt tycker jag Brynäs har gjort det väldigt bra. Jag tycker att flera lag också borde satsa på det sättet. Lag som MoDo, HV71 känner jag, utan att veta helt, har förutsättningarna. Det här är också något jag tycker ha saknats i Djurgården.– Jag såg att ni gjorde en intervju med Thomas Johansson. Det var samma sak som kom upp i den, att stockholmshockeyn behöver isytor. I slutändan kommer inte damhockeyn gynnas av att det är så här.Julia Östlund:– Spelarna vill till Sverige och SDHL. Bra spelare har varit och är i ligan här. Både utländska och svenska. Det är också ett kvitto på att vi har någonting att visa upp och att ligan utvecklas.– Det här är också något jag tycker har blivit en stor skillnad, att förut var det en spelare som var stjärna i ett lag och en annan i ett annat lag. Nu är det flera i riktigt bra spelare i olika lagen.– Det är ingen som skulle känna igen mig i alla fall, säger Julia Östlund med ett skratt och fortsätter:– Kanske att yngre tjejer känner igen oss på ett annat sätt idag. Det är fint och stort i sig. Vissa matcher har Djurgården försökt att få dit flicklag. Alla tyckte det var jättekul att träffa oss. Det kan kanske bidra till att dom tjejerna fortsätter spela.

Nu lämnar alltså både Jakobsen och Östlund Djurgården för spel med Brynäs efter att inte fått några nya kontrakt.

Julia Östlund:

– Det ska bli jättekul att byta lag. Som vi sa tidigare stod Djurgården och stampade på samma punkter. Det har känts som vi inte kommit vidare och varit tung-jobbat.

Josefine Jakobsen:

– Julia har varit med från starten medan jag kom året efter och vi har känt ett ansvar eftersom vi varit där så pass länge och varit en del av ledarskapsgruppen som brunnit för Djurgården. Vi har tagit fajten och stått upp för laget och oss själva.

Josefine Jakobsen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Båda djurgårdsanfallarna blev också besvikna när klubben valde att inte ge någon av dem nytt kontrakt.

Josefine Jakobsen:

– Ja, det kan man säga…

Julia Östlund:

– Vi är glada för tiden i Djurgården och älskat tjejerna i laget. Vi har fått träffat och utvecklas med dom varje dag. Vi trivdes jättebra, men nu har vi fokuset på Brynäs, vilket ska bli jättekul.



Från första augusti är det en ny matchtröja som gäller för Jakobsen och Östlund.

– Efter att vi gick ut med att vi inte skulle vara kvar var det jättemånga som kontaktade oss. Erika (Grahm) var en av dem, berättar Julia Östlund och fortsätter:

– Vi hade ett jättebra samtal med henne på fredagen och under söndagen åkte vi upp dit för att träffa henne.

Josefine Jakobsen:

– När Erika presenterade vad som finns där… När vi kom ut till bilen efteråt satt vi bara och tittade på varandra och skrattade.

Josefine Östlund:

– Vi kände att där var det professionellt.

Josefine Jakobsen:

– Vi blev imponerade av allt. Hur Brynäs jobbade med utveckling. Hur klubben strävar efter att alla ska kunna träna mitt på dagen. Bara en sådan sak gör en jätteskillnad. Klart att ekonomin också spelar in, men helheten, paketet och hur hon presenterade vad jag ska bidra med betydde mycket.

Julia Östlund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad ska ni bidra med?

Josefine Jakobsen:

– Ledarskap, erfarenhet, offensiv och att vara en tvåvägscenter.

Julia Östlund:

– Samma sak, att bidra med den erfarenhet jag har. Jag kan spela både offensivt och defensivt. Framför allt vill jag bidra till laget på det sätt Brynäs vill. Jag är anpassningsbar och vill göra det bästa för laget.

“När Brynäs kom på banan var det inget snack”

Ni har båda älskat att bo i Stockholm, hur ska det då bli socialt att flytta till Gävle?

Julia Östlund:

– Det ska bli kul och vi kommer få lära känna nya människor.

Josefine Jakobsen:

– Man har alltid en tanke på hur man vill att det ska se ut. Jag har bott många år borta från min familj och har hela tiden tänkt att jag ska inte längre bort från dem än Stockholm. Då har det varit lag söder om Stockholm som jag har tittat på.

– Vi fick höra om Frölunda och Linköping. HV71 kom in ganska sent, men när Brynäs kom på banan var det inget snack. Det kunde vi inte säga nej till.

Hur tänker ni kring nivån på SDHL kommande säsong med tanke på hur tät och jämt det var i vissa delar av tabellen den här säsongen?

Julia Östlund:

– Jag tycker att det blivit jämnare med åren. Med Göteborg tappade ligan lite där, det glappade. Det är inte så att du idag bara kan gå in i en match och tro att du ska vinna. Så var det för några år sedan. Kolla på SDE som steppade upp förra säsongen och spelade en bra ishockey.

Josefine Jakobsen:

– Vi vann inga matcher förra säsongen mot Luleå och Brynäs, men jag tycker ändå att vi var där. Luleå har alltid varit mina favoritmatcher. Även om resultaten inte visar på vinst var det jämna matcher och jag tror att det kommer bli ännu tajtare nästa säsong.



Vilka vinner SM-guld nästa säsong?

– Det gör Brynäs, avslutar Östlund och Jakobsen samstämmigt och med ett leende.

Josefine Jakobsen & Julia Östlund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

