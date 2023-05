ANNONS

Frölunda har landat ytterligare en hemvändare till nästa säsongs lagbygge.

Efter tolv säsonger utomlands är den VM- och OS-meriterade forwarden Carl Klingberg klar för en återkomst till SHL-klubben.

Sedan tidigare har Frölunda landat tungt meriterade hemvändaren Henrik Tömmernes inför säsongen 2023/24. Nu presenterar Frölunda ytterligare ett välmeriterat hemvändarnamn.

Via sin hemsida meddelar Frölunda att Carl Klingberg återvänder till klubben efter att han spelat utomlands sedan 2011.

– Det här känns fantastiskt bra. Jag har lyssnat runt, ärligt talat, men när jag viktade vad hjärta och hjärna sa så var det Frölunda som vägde tyngst, säger Klingberg till klubbens hemsida.

Skriver tvåårskontrakt

Klingberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2024/25.

– Vi har haft en diskussion med Calle under lång tid och kul att han återvänder hem. Calle har en grym karaktär och kommer att vara en av våra kärnspelare, vi är nöjda med att vi har hittat ett samarbete, säger sportchefen Fredrik Sjöström.

32-åringen elitseriedebuterade med Frölunda under säsongen 2008/09 och slog sig in i klubbens a-lag säsongen därpå. Han lämnade sedan klubben för spel i Timrå under säsongen 2010/11 innan han påbörjade sin tolv år långa utlandskarriär som innehållit spel i NHL, AHL, KHL och Schweiz.

Den gångna säsongen noterades Klingberg för 18 poäng (7+11) på 38 grundseriematcher för den schweiziska storklubben Zug, där han spelat de senaste sju säsongerna.

