Carolina Hurricanes närmar sig avancemang i Stanley Cup-slutspelet. På söndagskvällen tog man kommandot i serien mot New York Islanders. Efter 5–2 på bortais i UBS Arena har Hurricanes 3–1 i matcher – och chansen att ta sig vidare på hemmaplan i match fem.

New York Islanders skakade liv i serien mot Carolina Hurricanes genom att vinna match tre i conferencekvartsfinalen på ett imponerande sätt. 5–1-segern gav hopp om att laget skulle kunna kvittera till 2–2 i matcher under söndagen.

Men det kom man aldrig nära att göra.

Hurricanes visade sig vara numret för stort igen. När laget fick chansen att spela fem mot tre tidigt i match fyra var man inte sena att utnyttja det. Seth Jarvis skickade in ledningsmålet efter att gästerna satt hård press på Islanders och Stefan Noesen fått fram pucken till ynglingen, som sköt 14 mål i grundserien,.

Även 2–0 kom i numerärt överläge. Tidigt i andra perioden höll sig Martin Necas framme och satte sitt första slutspelsmål för säsongen. I mittenperioden hann även Sebastian Aho sätta 3–0 och mer eller mindre punktera matchen,

MacKenzie MacEachern med 1+1 i debuten

Framspelningen till Ahos mål stod den amerikanske forwarden Mackenzie MacEachern för. Detta i sin första match för Hurricanes. Under grundserien spelade 29-åringen enbart för farmarlaget Chicago Wolves, men i och med alla skador som laget drabbats av inför och under slutspelet fick han chansen att hoppa rakt in i slutspelet,

Det blev en minst sagt lyckad debut för nya klubben för den tidigare St. Louis Blues-forwarden, med 115 NHL-matcher på CV.et. I den tredje perioden sköt han nämligen sitt första slutspelsmål i karriären genom att utöka Hurricanes ledning till 5–1. Han kan därmed räkna med fortsatt förtroende från huvudtränaren Rod Brind'Amour. Speciellt som tidigare Växjö-forwarden Jack Drury tvingades utgå skadad efter att ha åkt på en tung tackling tidigt i matchen.

Islanders fick med sig två reduceringar i tredje perioden, men kom aldrig riktigt nära Hurricanes. Det positiva man kan ta med sig inför fortsättningen var att nyförvärvet Bo Horvat lyckades fixa sin första poäng efter tre rätt bleka insatser. Han fastställde slutresultatet till 5–2 med ett mål i numerärt underläge.

Carolina Hurricanes har nu chansen att stänga serien när man nu återvänder hem till PNC Arena för match fem natten mot onsdag.

N Y Islanders – Carolina 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

N Y Islanders: Adam Pelech (1), Bo Horvat (1).

Carolina: Seth Jarvis 2 (2), Martin Necas (1), Sebastian Aho (2), MacKenzie MacEachern (1).