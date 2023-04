ANNONS

För tredje matchen i rad krävdes det övertid för att skilja Djurgården och MoDo åt.

Denna gång var det till slut MoDo som gick segrande ur finalmötet efter ett 2–1-mål av David Bernhardt.

– Det är klart att det är skönt att ha 2–1 (i matcher) istället för 1–2. Det är jätteskönt, säger Bernhardt till C More.

Finalserien mellan Djurgården och MoDo fortsätter att vara extremt jämn. När lagen ikväll intog isen på Hovet skulle det återigen vara helt jämnt efter ordinarie tid.

Till slut blev David Bernhardt den stora hjälten med ett 2–1-mål strax efter att Kristers Gudlevskis bjudit på en räddning av hög klass.

– Det är en otrolig räddning från MoDomålvakten, säger C Mores kommentator Tobias Carlsson.

Jämn inledning: “Fördel Djurgården”

Första perioden slutade mållös, trots att hemmalaget hade en hel del tryck. Efter 20 minuter spelade hade man 12–5 i skott och satt i därmed klart i förarsätet.

– Det är en jämn period, men jag tycker att det är lite fördel Djurgården, säger C Mores expert Harald Lückner.

Även Liam Öhgren var inne på samma spår när han ställde sig vid C Mores mikrofon.

– Vi skapar mycket, vi har mycket framåt. Jag tycker det ser bra ut. Det är bara det sista lilla som saknas, att få in pucken, säger Öhgren.

Upprörda miner: “Det är klart”

Andra perioden inleddes på samma spår och ett mål kändes långt bort. Till slut kom det. Med cirka 15 minuter spelade av mittenperioden kunde MoDo kontra och spräcka Jesper Myrenbergs nolla genom Erik Jinesjö Karlsson.

– Det var väl lite ovanligt mål kanske. Vi får en bra kontring. Niklas skjuter och träffar ribban, så är det lite bollteknik och jag får öppet mål. Det var inte det svåraste jag gjort, men ack så viktigt, säger Jinesjö Karlsson till C More.

Men det var som så ofta tidigare i finalmötet något som rev upp en hel del känslor. Det som ledde upp till kontringen var nämligen en situation mellan Linus Klasen och Josef Ingman som såg ut att ge den förstnämnda rejäl smärta.

– Det är klart att Djurgårdarna blir upprörda. Bilderna jag ser och av vad jag kan bedöma är det snarare en kollision än något annat, men det är klart, med Klasen liggandes, fem mot fyra i spelvändningen, målet kommer, säger C Mores expert Fredrik Söderström.

– Jag vet inte. Jag ligger på isen, det är inte så mycket att säga, säger Klasen om det hela.

Tredje raka övertiden: “Verkar gilla långa matcher”

I själva spelet var det lite av en förändring från första perioden. MoDo åt sig in i matchen och det var plötsligt en tydlig besvikelse i Djurgårdslägret

– Jag tycker vi går ner oss lite i andra. Det är inte tillräckligt bra, säger Djurgårdens Wiktor Nilsson till C More.

Trots detta var det till slut Djurgården som fick göra nästa mål i matchen. I powerplay kvitterade Daniel Brodin med en styrning åtta minuter in i tredje. Detta efter att man återtagit en stor del spelet.

– Det är ett Djurgården som har fått ett bättre grepp om MoDo, säger C Mores Fredrik Söderström.

Djurgården hade sedan ordentligt tryck de sista minuterna, men 1–1-målet blev ändå det sista under ordinarie tid. För tredje matchen i rad skulle det krävas övertid för att skilja lagen åt.

– Vi verkar gilla långa matcher. Vi gör en bra push i tredje och spelar bättre, säger Brodin till C More.

Stod för galen räddning - innan avgörandet

Väl i förlängningen bjöds publiken på böljande spel där båda målvakter bjöd på starka räddningar. Inte minst Kristers Gudlevskis som liggandes fick upp ett benskydd på pucken när stora delar av arenan trodde på ett avgörande mål.

Strax därefter kunde sedan David Bernhardt avgöra med 2–1 bakom Jesper Myrenberg.

– Det är jätteroliga matcher, jättetajta. Det är klart att det är skönt att ha 2–1 (i matcher) istället för 1–2. Det är jätteskönt, säger Bernhardt till C More.

TV: Kritisk till Djurgårdens domargnäll: "Det är pajigt"