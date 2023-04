ANNONS

Falu IF är tillbaka på Hockeyettan-nivå efter att ha fått en gratisplats till Hockeyettan som följd av Vita Hästens konkurs.

Nu berättar då legendaren Tomas Jonsson, en av de sportsliga ansvariga i Falu, om tankarna kring att vara tillbaka – samt hur klubben ska etablera sig i Hockeyettan igen.

– Det kommer bli tufft i början och vi kanske inte kommer vara något topplag, säger Jonsson till hockeysverige.se.

Säsongen 1983/84 blomstrade hockeyn i Falun. Laget ledde efter fem omgångar allsvenskan och var på väg upp till elitserien. Dan Söderström var tränare. I laget spelade spelare så som Ulf Zetterström, Kent Lantz, Pär-Olov ”Pola” Lundgren, Kjell-Åke Johansson, Roger Widlund, Leif Eriksson, Kjell Brus, Lars ”Lillen” Stenvall med flera. Det gick minst en bil om dagen mellan Leksand och träningarna i Falun. Då slutade, trots serieledningen, laget sist. Säsongerna efter blev tuffa. Inte minst ekonomisk där ofta det var en penningkniv på strupen med jämna mellanrum. 1997 gick Falu IF i konkurs, men startade om 1998. 2014 begärde Falu IF ner sig från Division 1 till Division 2 för att stärka klubbens ekonomi.



Nu tycks en stor del av den absolut jobbigaste tiden ligga bakom Falu IF och laget har kvalat till Hockeyettan två år i rad. Den här säsongen föll laget på ett mål, men då Vita Hästen inte klarade dom ekonomiska villkoren för att bedriva elithockey och lämnade in en konkursansökan fick Falu IF en gratisplats i ettan.



En av två sportsligt ansvariga för seniorverksamheten i klubben är Tomas Jonsson. På sin meritlista har han bland annat två Stanley Cup-titlar, ett OS-guld, ett VM-guld och ett SM-guld. Dessutom vann han Guldpucken säsongen 1994/95. Jonsson är även invald i IIHF:s Hall of Fame. Hans moderklubb är just Falu IF.

– När jag växte upp i Falun var intresset för hockey här faktiskt ganska bra. Vi hade en uterink nere i stan och Falun var ganska ny som klubb då eftersom man bildats 1968, berättar Tomas Jonsson som själv är född 1960.

– Redan 1968 var Falun med och kvalade till högsta serien utan att lyckas. Efter det var man ett stabilt Division 1 lag (motsvarade HockeyAllsvenskan) under hela 1970 och början på 1980-talet. Intresset då var stort.

– Falun hade ändå inte så mycket publik. I toppmatcherna mot Tunabro var det naturligtvis mycket folk. Jag tycker ändå att det var ett bra intresse och tittar man på pojklagen här i Falun var det många som spelade.

Just derbyna mot Tunabro IF är något Tomas Jonsson själv minns som en höjdpunkt då han själv fortfarande spelade i Falun.

– Det var riktigt tuffa matcher och lite hatstämning mellan Falun och Borlänge. Oftast var det jämna matcher. Tunabro gick upp i högsta serien, var där under några säsonger och fick fram en riktigt bra kull med Göran Högosta, Roland Eriksson, Ivan Hansen, Jan-Ove Viberg och allt vad dom hette. En bra stomme och då slank Tunabro förbi Falun. Under många år stod det mellan Falun och Tunabro om vilket som var topplaget.



Hur ser du på att Falun gick från kval till elitserien till att kämpa för sin överlevnad ekonomiskt på några år?

– Det handlar om ekonomi och det är tufft att bedriva föreningsliv. I mitten på 1990-talet när klubben gick i konkurs…

– Man låg i allsvenskan och ledde den efter fem omgångar. Det spelarmaterialet innehöll mycket folk utifrån och det kostade pengar. Bland annat var det många från Leksand som åkte emellan. Sådant kostar också.

Falu IF säsongen 1983/84. Foto: Arkivbild

Tror du klubben tappade många ungdomar som en ring på vattnet av konkursen?

– Nej, det tror jag inte. Ungdomssidan har alltid varit bra i Falun. I alla fall som jag kommer ihåg den. Nu var jag borta härifrån under 1980-talet.

– Jag inbillar mig att pojklagen hela tiden hade mycket folk, till och med dubbla lag i många åldersgrupper. Klart att det blev ett tapp på senior och juniorsidan när man inte hade ett seniorlag. Man fick börja om i tvåan, men har också haft några år i ettan och åkt ur igen. Nu ska vi försöka bli ett stabilt Division 1-lag.

“Första säsongen kommer naturligtvis bli jättetuff”

Tomas Jonsson, som bor i Carl Larssons Sundborn utanför Falun, klev ånyo in i Falu IF 2018.

– Jag och Jocke Backlund klev in samtidigt. Det var inga som riktigt höll i det och då erbjöd vi våra tjänster och att hoppa på det där.

– Första året gjorde vi allt för att slippa kval neråt. Sedan har vi lyckats vända det där och senaste säsongerna har vi varit ett topplag i tvåan. Dessutom har vi kvalat två år på raken, så det blir bättre och bättre.



Falun har också valt att satsa på kontinuitet och se långsiktigt i första hand. Alltså inga snabba och dyra ”quick fix”.

– Senaste åren tycker jag att vi jobbat långsiktigt. Vi har haft många yngre killar, men framför allt haft en bra blandning även om våra äldre killar inte är lastgamla.

– Vi är på gång att ha den här långsiktiga planeringen och inte att ha för bråttom. Första säsongen i Division 1 kommer naturligtvis bli jättetuff som nykomlingar och det är något vi får ta under resans gång.

– Min förhoppning är att många av killarna som varit med och spelat upp Falu IF ska få chansen i Division 1.



Hur har du och Joakim Backlund jobbat senaste åren?

– Vi har jobbat och pratat tillsammans. Ekonomin styr allt. Vi har fått en budget att jobba efter. Den har vi hållit. Man kan inte sväva ut och ta allt för stora svängar, men vi lyckades förstärka upp laget till årets kvalserie med bland andra Jakob Karlsson från Avesta. Han kom in och gjorde det riktigt, riktigt bra.

Tomas Jonsson vann två Stanley Cups med New York Islanders. Foto: Arkivbild

Hur gick snacket i styrelsen när frågan kom om ni ville ha en plats i Hockeyettan till nästa säsong?

– Sportsligt ville såklart alla att vi skulle ta steget upp, men det handlar också om ekonomin. Det fick inte bli att vi skulle upp till varje pris. Styrelsen har gjort ett jättejobb, gjort bokslut och tittat på det här ordentligt. Det är en tuff bransch, men man måste hålla i pengarna.

– Det är ganska hårda regler kring det här med elitlicenser, vad man måste ha för att få den här chansen. Styrelsen lyckades och vi är jättenöjda. Nu ser vi framåt och det ska bli riktigt roligt.

“Vill ha in tre, fyra spetsspelare”

Vad krävs det av klubben vid sidan av isen för att etablera sig i Hockeyettan?

– Att vi måste ut och sälja mer sponsring. Få sponsorer som ställer upp för hockeyn. Vi har fått in två killar som ska sköta det där och det känns som att det kommer bli riktigt bra.

– På kvalmatcherna hade vi både 500 och 600 personer i publiken. Det var ett härligt liv på läktarna och jag tror inte det har varit så på Lugnet under senaste 25-30 åren.

– När det går bra finns publiken där. Det gäller att bygga på det. Samtidigt måste ekonomin och det sportsliga gå hand i hand. Det få inte bli några skiftningar där eller spreta åt fel håll.



Vad krävs det på isen, handlar det om att ni nu måste plocka in en massa nyförvärv eller hur resonerar ni?

– Absolut inte en massa. Som jag sa tidigare vill vi verkligen att killarna som var med och spelade upp Falu IF ska få chansen. Däremot vill vi ha in tre, fyra spetsspelare.

– Vi har en Falu-kille i Borlänge, Patrik Elfsberg. Det är en kille som varit runt lite. Bland annat har han varit i Leksand som junior, men även i Hudiksvall. Han är en väldigt duktig hockeyspelare och riktig ledare. Naturligtvis är det en kille vi jättegärna ser i våra färger nästa säsong, men det är långt dit.

– Vi var även ute och kollade Jonathan Wikström (Pappa Mikael Wikström spelade många år i Falun) i Troja. Det fanns ett intresse där, men han har kontrakt med Troja en säsong till så då är det så.

– Vi har kollat på Falu-killarna runtom, men sedan vill vi få in spets. Däremot blir det inte en massa nyförvärv.

Derbyt kommer tillbaka: “Får tillbaka stadskampen”

Hur ser du på tränarfrågan?

– Christer och Conny Elfsberg kör en säsong till. Det är vi nöjda med så vi får kontinuitet på tränarsidan också.



Finns det tankar på samarbeten med Leksand eller Mora?

– Nej, nej, nej… Nu ska vi försöka bli självförsörjande. Naturligtvis, om chansen finns att låna in någon junior så är det en annan sak. Vi är i Division 1, ska skynda långsamt och hålla oss på den nivån vi är just nu.

Falu IF är tillbaka i Hockeyettan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad talar för att Falun kommer att etablera sig i Hockeyettan?

– Det kommer bli tufft i början och vi kanske inte kommer vara något topplag. Vi hoppas att publiken kommer för det genererar naturligtvis pengar.

– Tyvärr är största frågan ekonomin. Det är den som styr väldigt mycket, vilket vi även har kunnat se högre upp. Vi ska skynda långsamt för vi får inte ha för bråttom.

Det blir härliga derbyn mot Borlänge antar jag?

– Absolut. Precis som det var för fem, sex år sedan. Då kan det komma lite folk och det är dit vi strävar. Att få tillbaka den här stadskampen mellan Falun och Borlänge. Det är bara roligt och positivt för utvecklingen av ishockeyn för både pojkar och flickor, avslutar Tomas Jonsson.

