Det blir ingen fortsättning i HV71 för trotjänaren Simon Önerud.

Via sin hemsida meddelar klubben att 34-åringen inte erbjuds något nytt avtal.

– Jag vet hur mycket Simon har betytt för den här föreningen och staden, vilket gör det extra svårt att behöva meddela vårt beslut om att det inte blir någon fortsättning nästa säsong, säger sportchefen Kent Norberg.

Efter två SM-guld, ett SHL-avancemang och totalt 509 matcher för HV71 är Simon Öneruds tid i HV71 över.

Via sin hemsida meddelar SHL-klubben att trotjänaren inte kommer att erbjudas något nytt kontrakt.

– Simon har haft två tuffa säsonger bakom sig med skada och sedan operation med lång rehabilitering. Jag vet hur mycket Simon har betytt för den här föreningen och staden, vilket gör det extra svårt att behöva meddela vårt beslut om att det inte blir någon fortsättning nästa säsong, säger sportchefen Kent Norberg.

“Ingen hemlighet att jag gärna hade fortsatt”

34-åringen slog sig in i HV71 under säsongen 2008/09 och spelade totalt tio säsonger i klubben under tre olika sejourer. Mellan 2019 och 2022 var han lagkapten i klubben.

– Det är ingen hemlighet att jag gärna hade fortsatt spela i HV71, men jag visste också att det kunde bli så här och respekterar beslutet HV71 har tagit. Jag känner samtidigt en tacksamhet över att ha fått spela så länge i min moderförening och även fått vara med och vinna två SM-guld. Fansens stöd och kärlek är något jag kommer att bära med mig resten av livet och vill tacka för all support som jag fått under mina år i HV71, säger Simon Önerud.

Sex matcher denna säsong

Den här säsongen hindrade en skada honom från att spela mer än sex matcher i SHL med HV71. Även fjolårets sejour i Hockeyallsvenskan blev skadedrabbad, då han bara spelade 25 matcher i grundserien.

På sina 509 matcher (423 i grundserien och 86 i slutspelet) i HV71 noterades han för totalt 216 poäng.

För HV71:s hemsida berättar klubbdirektören Johan Lindbom att man gärna ser Simon Önerud i någon form av roll i klubben efter att hans spelarkarriär är över.

