Gustav Nyquist har inte spelat en match sedan han trejdades till Minnesota Wild.

Men nu är han på väg tillbaka efter skadan – och kan debutera för Minnesota i helgen eller nästa vecka.

Den 1 februari kom beskedet att Gustav Nyquist förmodligen skulle missa resten av grundserien då han spelade i Columbus. Trots skadan trejdades dock svensken till Minnesota Wild en månad senare.

33-åringen har fortfarande inte gjort debut för Minnesota på grund av axelskadan och han har missat mer än två månaders spel.

Snart kan dock Nyquist vara tillbaka i spel igen. Enligt Michael Russo, som bevakar Wild för The Athletic, tränar nämligen svensken på is sedan en tid tillbaka och närmar sig nu en comeback.

Nyquist ska inte vara långt bort från att vara spelklar och hans debut för Minnesota skulle kunna komma redan till helgens match mot St. Louis Blues alternativt under nästa vecka då Minnesota möter Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets och Nashville Predators i sina tre sista grundseriematcher.

Russo skriver dock att Kirill Kaprizov också är på väg tillbaka från sin underkroppsskada och närmar sig comeback. Han menar då att endast en av Nyquist och Kaprizov kommer spela även om de båda blir friska. Det är ännu oklart vem som ligger närmast en eventuell comeback.

Gus Nyquist (debut) OR Kirill Kaprizov (not both) may return Saturday vs. #stlblues. Then there are three games next week. Evason indicated neither Kaprizov nor Nyquist would play both the back to back games Monday/Tuesday. If they’re back, only one of the two to be smart