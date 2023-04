ANNONS

I sin andra NHL-match den här säsongen slog Oskar Steen till med säsongens första mål. Den värmländske forwarden blev under sena söndagskvällen målskytt när Boston straffbesegrade St. Louis med 4–3.

Efter att ha spelat 20 matcher i Boston förra säsongen har Oskar Steen denna säsong fått finna sig i att spela nästan uteslutande AHL-hockey i Providence. Den värmländske 25-åringen kallades emellertid upp till Boston förra helgen och gjorde sin säsongsdebut mot Carolina.

Under sena söndagskvällen spelade Steen sin andra NHL-match för säsongen – och slog till med säsongens första fullträff. Drygt åtta minuter in i den andra perioden gav Steen bortalaget en betryggande 3–0-ledning, då han höll sig framme framför Jordan Binnington i St. Louis-målet och tryckte in en retur bakom Blues-målvakten.

Målet var Steens tredje i NHL-karriären.

Tappade 3–0 till 3–3

Där och då såg Boston ut att gå mot två säkra poäng, men St. Louis var långt ifrån ett slaget lag. I slutskedet av den andra perioden fick laget in en viktig reducering genom Jordan Kyrou och i den tredje perioden reducerade först Torey Krug halvvägs genom perioden innan Kyrou slog till med en sen kvittering och tog matchen vidare till förlängning och sedermera straffar.

Bruins lyckades emellertid studsa tillbaka efter att Linus Ullmark hållit tätt i straffläggningen, medan Charlie Coyle stod för straffläggningens enda fullträff. För Boston innebar segern att man nu samlat på sig 60 segrar den här säsongen, vilket gör att man är det fjärde NHL-laget genom tiderna att lyckas med bedriften. Boston är sedan tidigare klara vinnare av Presidents' Trophy och har samlat ihop 125 poäng på 77 matcher den här säsongen.

St. Louis Blues – Boston Bruins 3–4 e. str (0–1, 1–2, 2–0, 0–0, 0–1)

St. Louis: Jordan Kyrou 2 (36), Torey Krug (7).

Boston: Jake DeBrusk (25), Tyler Bertuzzi (7), Oskar Steen (1).

