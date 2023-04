ANNONS

Tor Immo slutade trea i den tyska andraligans poängliga den här säsongen. Nu lämnar den svenske poängkungen Freiburg.

Via sin hemsida meddelar Freiburg att Tor Immo är en av sju spelare som kommer att lämna den tyska andraligaklubben.

Immo anslöt till Freiburg från tjeckiska Orli Znojmo och öste in poäng för den tyska klubben. I grundserien stod Immo för 26 mål och totalt 61 poäng på 47 matcher, vilket gjorde att han vann den interna poängligan i överlägsen stil samtidigt som han slutade trea i den totala poängligan i den tyska andraligan.

Utöver de 61 poäng Immo gjorde i grundserien producerade han även fem poäng, varav fyra mål, på tre slutspelsmatcher med Freiburg.

Uppges fortsätta utomlands

Var Immo fortsätter sin karriär nu är inte officiellt. I mitten av mars uppgav EliteProspects.com att 28-åringen är aktuell för spel i Österrike eller Slovakien nästa säsong.

Immo har tidigare spelat allsvensk hockey med BIK Karlskoga, Leksand och Troja-Ljungby. Som bäst har han producerat 53 poäng (26+27) under en säsong i Hockeyallsvenskan (2019/20 med BIK Karlskoga), medan hans målbästa säsong i andraligan var under hans debutsäsong i ligan med Troja-Ljungby, då han öste in 27 fullträffar.

