Efter två raka förluster kunde Växjö till slut slå ut Luleå och undvika fiasko.

Det känslosamma sjunde mötet slutade med en 2–1-vinst efter ett avgörande powerplay-mål.

– Jag ska inte göra det till en grej, men tyvärr blir det matchavgörande, säger Thomas Berglund till C More.

Luleå tvingade fram ett sjunde och avgörande möte i söndags med en 2–1-vinst efter att storfavoriterna, Växjö inte fått till ett enda skott i den tredje perioden. Efter matchen ilsknade Jörgen Jönsson efter en utebliven utvisning.

– Det är horribelt att de lyckas ta bort sista utvisningen. Det är en solklar puck out. Det svider och känns jävligt hårt, sade Växjötränaren på söndagens presskonferens.

I kvällen möte var det just en utvisning från tidigare Växjöspelaren Brendan Shinnimin som gav Jönssons mannar möjligheten att sätta 2–1 i powerplay.

Det blev även slutresultatet och efter matchen var det Luleåtränaren Thomas Berglunds tur att ifrågasätta en utvisning.

– Jag ska inte lasta domarna för det, men målet de gör på vår utvisning, det ska inte vara en utvisning. I övrigt gör de en bra match. Jag ska inte göra det till en grej, men tyvärr blir det matchavgörande. Vi gör en bra tredje period också och var nära att ta det till förlängning, säger han till C More.

– Tråkigt att det är en skit-utvisning som ska avgöra, säger även Oscar Engsund efter mathcen.

Dubbla konstmål: “Bara att lyfta på hatten”

Växjö inledde målskyttet i matchen mot slutet av den första perioden, men fick se en snabb kvittering. Endast 26 sekunder senare stod nämligen veteranen Niklas Olausson för sitt första slutspelsmål när han kyligt tog emot pucken på skridskon och rundade Emil Larmi i Växjöburen.

– Det är bara att försöka hålla tillbaka känslorna nästan. Det har varit en lång dag. Det går inte att beskriva hur underbart det är, sade Olausson själv till C More.

36-åringen hyllades sedan stort i TV-studion.

– Det är ett väldigt kyligt avslut. Det visar på ålderdom i vackraste mening. Han är avslappnad nog för att använda sitt register, säger experten Fredrik Söderström.

Vilken avslutning på första perioden 🤯 Olaussons replik på Växjö-målet skojar man inte bort 😮 pic.twitter.com/rTekcliJX3 — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2023

Men matchens konstmål var inte slut där. I den andra perioden fick Robert Rosén ge sitt lag ledningen igen efter ett fint förarbete av Kalle Kossila.

– Det är kanonförarbete av Kalle. Det är ett väldigt läckert hockeymål. Inte själva avslutet då, men allt förarbete. Det är jag som får äran att lägga den i tom bur, så det är bara att lyfta på hatten och tacka så mycket, säger Rosén till C More.

Luleå höjde därefter sitt spel och var nära en kvittering mot slutet av perioden.

– Luleå stretar emot. Man är hyfsat med, men det är fortfarande relativt tillknäppt. Det känns som en enda lång overtime, säger Fredrik Söderström i studion.

Förlorade efter psykningen: “De är jätterädda just nu”

Inför den sista perioden försökte då Luleåtränaren Thomas Berglund att ta sig in under skinnet på Växjö med en psykning för att få ett övertag.

– Jag tycker att vi gör en bra andra period. Vi sätter press på dem och har lägen att göra 2–1 och 2–2 också. Vi går lite kort om folk, men vi jobbar på och krigar som fan. Vi vet att vi möter ett ängsligt lag, de är jätterädda just nu, ängsliga för att släppa in ett mål. Vi ska utnyttja det och sätta grymt hård press, säger “Bulan” till C More.

Tredje perioden satte igång och fick kanske en väntad matchbild.

– Det gäller att ha tålamod i början och sedan får vi se sista fem kanske, sade Luleåkaptenen Erik Gustafsson till C More inför sista 20.

Och så blev det precis. När 15 minuter var spelade var resultatet fortfarande 2–1 till Växjö.

Efter att Joel Lassinantti gjort flera viktiga räddningar plockade Luleå till slut ut målvakten. EN timeout med 1.29 kvar blev sedan den sista möjligheten för en kvitteringsplan, men det enda som såg att ske var flera försök på mål i tom bur, bland annat från Växjömålvakten Emil Larmi.

Ett sista försök gav en stolpträff och ledde till ett bråk framför Växjömålet och sedan fullskalig konflikt mellan de båda lagen.

– Det är väl slutspel. Vi hade väl en i ramen och de också sista minuten. Det är väl härligt. Luleå är ett defensivt starkt lag och de ger sig aldrig. De har varit trubbiga framåt, men defensiven finns där. Det är ett av ligans defensiva lag och det är vi också, säger Joel Persson.

