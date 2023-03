ANNONS

Säsongen är över för AIK efter 2–4 hemma mot MoDo. Nu står klubben och tränaren Anton Blomqvist inför en oviss framtid när uppgifter menar att han är på väg bort.

– Tomas Kollar är en av mina närmare vänner, säger “Blomman” till hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

“Everytime we can hit, we hit. We are problably not gonna win this game now. So lets play dirty. Spela fult, spela fult, men inga avstängningar. Spela fult, spela fult”

Det var Anton Blomqvists ord som hördes i C Mores mikrofon i det femte mötet med MoDo. Till slut kom han undan med en tillsägelse efter ett sent besked och fanns därmed med i båset när man ikväll klev ut på Hovets is.

AIK jagade en kvittering i kvartsfinalserien mot MoDo och fick tidigt effekt av sitt hårda spel. MoDo tog flera utvisningar i frustration samtidigt som AIK-klacken skanderade med banderollen “Spela fult på läktaren”.

– AIK bygger på inramningen. Man vet hur det är som hemmalag att spela inför fulla läktare. Det ger en extra tändning och vi kommer ut lite på hälarna. Vi är inte lika intensiva som AIK i början, men jag tycker att vi gör det bra efteråt. Jag är väldigt nöjd med vår andra perioden till vi släpper in, säger MoDos Mikkel Aagaard till hockeysverige.se.

Som Aagaard är inne på vände det efter första perioden. De mållösa 20-minutrarna efterföljdes av två 1–2-perioder. Slutresultat: 2–4.

“Kan lämna med högt huvud”

Säsongen var över för AIK.

– Det är tomhet och besvikelse. Jag skulle säga deras målvaktsspel blev avgörande. Kristers Gudlevskis är en vägg. Vi får inte in pucken. Han håller dem kvar i matchen när de behöver det som mest. Sen är de effektiva i sina lägen. Vi har mött ett otroligt bra lag. De vinner rättvist, säger Blomqvist efter matchen till hockeysverige.se och fortsätter att summera säsongen:

– Klubben är på rätt väg. Det har varit en säsong som har varit upp och ner. Mycket frustration från olika håll, oss inklusive där, men på något sätt syr vi ihop det och kan lämna med högt huvud och ta med oss det här in i "silly-season" och blicka framåt.

Men hur det blir under sommarens “silly-season” är fortsatt oklart. Sportchefen Christoffer Malm fick lämna för en månad sedan och uppgifter från Expressen säger att “Blomman” kan vara aktuellt för en flytt till Malmö för att bli backtränare.

“Jag känner ju folk i Malmö”

Men att något sådant är på gång vill inte Anton Blomqvist bekräfta.

– Jag känner ju folk i Malmö sedan tidigare Tomas Kollar är en av mina närmare vänner. Har jag haft kontakt med honom under senaste tiden? Ja, men det har jag haft alla de åren jag har varit här uppe, så det är inget speciellt.

– Jag har kontrakt med AIK och gör allt för klubben här.

När det gäller ovissheten kring läget i AIK menar han att det inte finns allt för mycket att oroa sig för.

– Återigen jag har ett kontrakt. Vi ska få in en sportchef. När det kommer är inget jag kan påverka. Jag får sitta ner i båten och vänta. Situationen är vad den är. Jag tror att det ska gå bra för AIK.

Kontraktet som Blomqvist pratar om gäller även över kommande säsong, men enlig Expressen ska det vara en tillökning i familjen som kan göra en flytt tillbaka till Malmö lockande.

Under spelarkarriären blev det fyra säsongen i Malmö för Blomqvist. Därefter inledde han även tränarkarriären i klubben - då som juniortränare.

