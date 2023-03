Västerås lyfte sig rejält under Tero Lehteräs ledning. Men hans framtid i klubben är osäker.

– Jag är glad över att vara här, men det är inte upp till mig, säger han till VLT.

Storsatsande Västerås hade, överlag, en mycket tung säsong. I februari sparkades Thomas Paananen, som dittills bara förmått sitt lag att ta 1,22 poäng per match. Tero Lehterä tog över, och han såg till att Västerås lämnade bottenträsket. Under finländarens ledning tog VIK 1,55 poäng per match, och man tog sig till kvartsfinal.

Igår tog säsongen slut, efter att laget förlorat den femte kvartsfinalen mot Björklöven. Nu är frågan vad som händer med Tero Lehterä.

– Det är inte upp till mig. Vi har inte haft några förhandlingar, jag vet inget och har inte heller frågat. Jag sa det här till sponsorerna också när de frågade mig samma fråga, då sa jag att jag har en grej att jag måste bli tillfrågad innan jag ens kan säga något, säger han till VLT.

50-åringen är emellertid öppen för att stanna i Västmanland.

– Ja, självklart. Jag är glad över att vara här, men som jag sa är det inte upp till mig.

Västerås bytte under säsongen också sportchef, då Patrik Zetterberg tvingades lämna. Han ersattes av återvändaren Niklas Johansson.