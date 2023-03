Han bröt den oskrivna regeln och anmälde Daniel Rahimis tackling.

Nu ger Västerås lagläkare sitt svar på kritiken från Björklöven.

– Man får inte gå över lik för att vinna en match, säger Björn Svartsgård till VK.

– Jag tycker det är katastrof att deras läkare kan få anmäla, när klubbarna sagt tidigare att vi inte ska anmäla varandra, sade Per Kenttä till Västerbottens-Kuriren nyligen, Daniel Rahimis avstängning.

Sportchefen rasade efter att Västerås lagläkare anmält Rahimi till disciplinnämnden för en tackling i den tredje kvartsfinalen och därmed brutit mot en oskriven regel.

Det hela resulterade i att Björklöven tappade sin viktiga back, trots att Rahimi kommit undan straff på isen och att "referensgruppen", som hockeyallsvenskan använder sig av inte valde att anmäla till disciplinnämnden. Straffet blev tre matcher.

Nu väljer lagläkaren Björn Svartsgård att uttala sig om situationen.

– Vi har ett avtal att inte anmäla varandra, men om det händer något då? I grund och botten är hockey en lek, man får inte gå över lik för att vinna en match, man kan inte offra en människa för att vinna en match. Vad blir det för arbetssituation? Skulle jag vara förbjuden att agera så skulle jag lägga av med det här, säger Svartsgård till Västerbottens-Kuriren.

Svarar på hånet: “Säger saker som ingen skulle vilja höra”

Svartsgård menar att han valde att skicka in anmälan efter att Nick Albano, som tog emot tacklingen, tvingats åka till sjukhus akut.

– Hockeyallsvenskan skickar in sin anmälan och går in över referensgruppen och anmäler det direkt till disciplinnämnden. Då säger de också att vi drar tillbaka din anmälan. De säger även att min anmälan dras tillbaka för att det ska bli mer korrekt. De tycker att det blir pinsamt när alla ser den här situationen och ser att det här är en väldigt ful tackling mot huvudet men referensgruppen missar det, säger Svartsgård.

Björklöven vann torsdagens möte med 6–2 trots att man spelade utan två viktiga backar och har därmed ikväll chansen att avgöra matchserien på hemmaplan.

I den senaste segern kom det dessutom mer bränsle till denna konflikt när Fredric Weigel firade med en målgest riktad just mot lagläkaren.

– Deras lagläkare brukar ju rapportera saker. Han står och filmar i båset så jag tänkte att han kunde filma min målgest och skicka in den till disciplinnämnden, säger han.

Svartsgård svarar även på detta hån.

– Weigel står och gapar och skriker riktat mot oss och vårt bås. Han säger saker som ingen skulle vilja höra, då tänkte jag okej då tar jag upp kameran för att få honom att sluta.

