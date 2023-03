Björklöven fick en tuff start på tredje kvartsfinalmötet. Tränaren Viktor Stråhle skakade tydligt på huvudet i sitt bås efter ett matchstraff i första perioden.

– Stråhle förstår ingenting, säger experten Harald Lückner i C More.

Västerås tog överraskande en seger i andra mötet med Björklöven och hade därmed med sig 1–1 i matcher in i kvällens tredje kvartsfinalmöte.

Då fick man även en rejäl utvisning med sig.

Med fem minuter kvar att spela satte “Lövens” Veeti Vainio in en rejäl tackling på Västerås stjärnback Jimmie Jansson Lorek som resulterade i matchstraff och fem minuter i powerplay. Men det var inte helt klart att det skulle bli så.

Björklövens huvudtränare Viktor Stråhle skakade på huvudet tydligt i sitt bås.

– Stråhle förstår ingenting. Självklart är han en måltavla. Deras bästa spelare. Jag tycker dock inte att han träffar huvudet fullt ut. Det ska vi nog vara glada för. Men vi kan också konstatera att de inte hade den femman under spelets gång, utan den tog dem när de såg konsekvenserna av tacklingen. De spelade ganska länge innan de blåste av, säger experten Harald Lückner i C More.

“Helt bedrövligt”

Jimmie Jansson Lorek försvann ut i omklädningsrummet med hjälp innan spelet var igång igen.

I det efterföljande powerplay-spelet kunde Västerås däremot inte ta vara på sin chans utan gick till paus med 0–0.

– Helt bedrövligt. Jag vet inte om vi har ett skott på mål ens, säger Västerås Lukas Zetterberg till C More.

