Marcus Pettersson kommer att bli borta ett tag.

Svenskbacken sätts nämligen upp på långtidsskadelistan av Pittsburgh Penguins.

Pittsburgh Penguins är just nu i en viktig kamp för att säkra en slutspelsplats innan grundserien är över.

Då kommer nu ett tungt besked för Penguins som får klara sig utan en viktig pjäs ett tag framöver.

Svenske backen Marcus Pettersson skadades i lördagens match mot New York Rangers och sätts nu upp på långtidsskadelistan och kommer därför att bli borta ett tag framöver. Spelare som sätts upp på “LTIR” förväntas missa åtminstone tio matcher och 24 dagar.

The Penguins have recalled defenseman Taylor Fedun from the @WBSPenguins on an emergency basis.



Marcus Pettersson has been placed on long-term injured reserve retroactive to March 18. pic.twitter.com/WpsudeJCmy