En olycklig situation slutade med en mardröm för Emil Djuse.

Den svenska backens säsong är över efter att det konstaterades att foten var bruten.

Emil Djuses andra säsong i Schweiz fick ett olyckligt slut.

Under gårdagen, i den första slutspelsmatchen med sitt Rapperswil hamnade landslagsbacken i en olycklig situation. Zugs Justin Abdelkader tappade balansen och brakade in i Djuse. Både spelarna kraschade in i sargen och Djuses ben hamnade i kläm.

Situationen uppstod 14 minuter in i mötet och blev även det sista Emil Djuse gjorde på isen denna säsong. Svensken hjälptes av isen och har nu efter undersökning fått ett klart besked om hur allvarlig skadan är. Det hela orsakade ett benbrott i foten för 29-åringen vilket gör att han kommer att behöva operation för att ta sig tillbaka. Därmed missar han resten av säsongen, även om Rapperswil tar sig hela vägen till final. Det meddelar klubben på sin hemsida.

On a l’impression qu’il fait une rotation ! Pour blesser ? Un tacle comme ça c’est fin de carrière au foot ! Au hockey c’est permis ?

Tous le matchs et les faits de jeux partent de cette action ! Quand arrêtera t’on cette énergumènes qui blesse les meilleurs joueurs adverses? pic.twitter.com/9ongR2nwtb — ASTROBLEMA (@ASTROBLEMA_) March 15, 2023

Det blev totalt 22 poäng (6+16) på 38 matcher i grundserien för den Östersundsfostrade backen. Nu står en längre rehabilitering framför honom innan han går in på sitt tredje år i Schweiz. Kontraktet gäller till och med 2024/25.

