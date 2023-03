Tingsryd utjämnar kvalserien mot Västervik.

TAIF vann kvällens match med 4-1 efter en stökig tillställning där Västervik fick två matchstraff.

Det var då irriterat i Västervik efter förlusten.

– Jag vet inte riktigt vad Österberg (domaren) håller på med, säger Västerviks kapten Erik Gustafsson efteråt.

Västervik vann första kvalmatchen mot Tingsryd med 1-0 för att skaffa sig en fördel i kampen om att undvika nedflyttning.

Tingsryd såg dock till att utjämna serien till 1-1 efter att ha vunnit kvällens match med 4-1. Det blev en stökig historia med två matchstraff och totalt 64 utvisningsminuter.

I den här matchen fick dock inte Emil Kruse hålla nollan (räddade 45 skott i första kvalmatchen) utan Tingsryd tog ledningen med 1-0 med endast 57 sekunder kvar att spela av den första perioden då Gabriel Säll skickade iväg ett skott som letade sig förbi en skymd Kruse.

– Vi behöver kommer in mer i offensiv zon och få hugg på dem där. Vi måste försöka spela lite mer offensiv hockey. Vi får försöka matcha deras hårda spel, säger Max Krogdahl till C More i pausen.

“Lite extra grinigt – det är kul”

När den andra perioden började så kom Västervik ut starkast och fick även utdelning då junioren Noah Hasa kvitterade till 1-1 efter en stilig styrning.

Det blev sedan en grinig period med en del gruff, tjafs och utvisningar. Med fyra minuter kvar hade Västervik en avvaktande utvisning – vilket Tingsryd utnyttjade. Daniel Öhrn slog en flippassning till andra sidan anfallszon där Felix Olsson störtade fram och spelade en diagonalpass till Ludvig Levinsson som stötte in 2-1 till hemmalaget.

I slutet av perioden fick sedan Tingsryd spela fem minuter i powerplay efter att Västerviks Joakim Hagelin fick matchstraff för en crosschecking högt upp på Isak Pantzare.

– Det är lite svängigt men det är fartfyllt och kul att spela. Det är lite extra grinigt ikväll och det är kul, säger Levinsson till C More i andra periodpausen.

Västerviks oro – stjärnan ut skadad

Tingsryd inledde då den tredje perioden i powerplay och fick sedan även möjlighet att spela fem-mot-tre efter att Västervik drog på sig en ny utvisning. Då utökade hemmalaget till 3-1 genom Jonatan Harju och det blev också irriterat efter målet då Max Krogdahl i Västervik knuffade Harju då han skulle fira målet.

TAIF utökade sedan ytterligare för att säkra segern då skyttekungen Anton Gradin satte 4-1. Det blev dock fortsatt händelserikt därefter.

Det var oroväckande bilder för Västervik då lagets bästa och viktigaste spelare Victor Öhman klev av skadad och såg ut att vara i stora smärtor efter en krock. Han fick hjälpas av isen och återvände inte till spel.

Strax efteråt kom matchens andra matchstraff då Christoffer Törngren också visades ut fem minuter för en crosschecking.

“Vet inte varför domarna ska ta den”

Tingsryd hade sedan kontroll på resten av matchen och kunde hålla undan och vinna med 4-1 för att utjämna serien. Det var då irriterat i Västervik efter förlusten.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska börja… Vi får ju två matchstraff emot oss och sedan vill domarna kliva in och ta en liten crosschecking här så att vi får fem-mot-tre emot oss. Då får vi 3-1 i arslet och där dör matchen, säger lagkaptenen Erik Gustafsson till C More och fortsätter:

– En sådan crosschecking som (William) Wiå åker ut för händer hela tiden i matchen. Jag vet inte varför man ska börja ta dem där och då. Jag vet inte riktigt vad Österberg (domaren) håller på med. Han tyckte att det var en utvisning men då måste han blåsa många gånger i nästa match om han ska hålla den nivån.

Det är nu 1-1 i matcher efter två matcher i Dackehallen och serien vänder nu till Västervik för två matcher i Plivit Arena.

Tingsryd – Västervik 4–1 (1-0,1-1,2-0)

Tingsryd: Gabriel Säll, Ludvig Levinsson, Jonatan Harju, Anton Gradin.

Västervik: Noah Hasa.

1-1 i matcher.

