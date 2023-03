I dag inleder Oskarshamn åttondelsfinalen mot Luleå. Då är det osäkert om lagets veteran Johannes Salmonsson kommer till spel.

Johannes Salmonsson utgick i torsdagens match när Oskarshamn avslutade grundserien med en förlust mot HV71. När Oskarshamn i dag gästar Luleå i den första åttondelsfinalen är veteranforwardens status oviss.

– Ja. Det är frågetecken på honom inför i morgon (läs: i dag), säger Oskarshamns tränare Martin Filander till Barometern.

Under gårdagen genomförde Oskarshamn en frivillig träning, där förutom Salmonsson samt långtidsskadade Blaine Byron även Jiri Smejkal och Juuso Riikola saknades.

– De som kände att de behövde vila gjorde det. De som ville vara på is, var på is. Det var inte svårare än så, säger Filander som räknar med att Smejkal och Riikola spelar mot Luleå under lördagen.

– Jag räknar med alla, men vi får se i morgon (läs: i dag).

Den första av eventuellt tre matcher i åttondelsfinalserien mellan Oskarshamn och Luleå spelas i Norrbotten under lördagen med nedsläpp 15:15. Under grundserien vann lagen två matcher vardera.

