Skellefteå går för seriesegern och hemmaplansfördel genom hela slutspelet. En av lagets kuggar, Filip Sandberg, är inne i en av karriärens bästa perioder – och sitter på ett utgående kontrakt.

– Jag har ingen jättestress att göra klart något, men det är klart att vi trivs bra här, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Filip Sandberg kom tillbaka till svensk hockey i fjol inför slutspelet. Då blev det fem poäng på 22 matcher och ytterligare tre poäng på sex matcher i slutspelet. Det innan Skellefteå blev utslagna av blivande mästarna Färjestad.

I år krigar västerbottningarna om seriesegern – och siktar på att gå betydligt längre i slutspelet.

– Det kommer bli jätteviktigt att vinna serien för att få hemmaplans-fördelen hela vägen. Framförallt blir det ett kvitto att vi som lag har en stark förutsättning att ta hem guldet.

Förra året blev det som sagt förlust med 4-2 i matcher mot ett Färjestad som var blytunga att möta.

Vad har ni lärt er från det uttåget?

– Förra året hade vi också ett extremt bra lag, men det blir annorlunda matcher i slutspelet och det blir mer intensivt. Det var nog det som tog oss lite på sängen mot Färjestad, just det fysiska. Om vi jämför med förra året är det många som är kvar och det gäller att få en stark avslutning nu.

Mycket rutin i laget

Med fyra omgångar kvar leder Skellefteå serien med två poäng framför Växjö och är favoriter att ta hem seriesegern. Under torsdagen ställs man i ett rivalmöte mot Luleå, där tre viktiga poäng är på spel för båda lagen.

Vad blir viktigt för er de sista omgångarna?

– Jag tror som att vi hittar tillbaka till vårt spel. Mot Frölunda spelade vi som vill spela med pucktempo och hög intensitet, där vi styr matchbilden. Samtidigt är vi är medvetna om att vi inte kommer styra varje match i ett slutspel. Det gäller att krydda på sakerna vi har gjort bra och ta ytterligare kliv nu i slutet.

Foto: Bildbyrån. Filip Sandberg (vänster) firar SM-guldet tillsammans med Lias Andersson.

Skellefteå är en klubb som länge har varit med i toppen och som alltid är att räkna med när det lider mot vår. Flera av spelarna i laget har tidigare varit med och vunnit SM-guld.

En av dem är Filip Sandberg. Forwarden var en del av det HV71 som 2017 tog hem titeln. Då stod han för 14 poäng på 16 matcher och var en bärande spelare i laget.

– Den rutinen tror jag är viktig. Just att man vågar fortsätta spela sitt spel i viktiga matcher, som det ju blir. Att man håller sig till det som fungerar och adderar lite extra krydda på det man har gjort bra under säsongen. Alla i laget kommer vara förberedda när det är dags.

Gör poängsuccé: “Mitt spel är ett steg till”

Till nästa säsong går kontraktet med Skellefteå ut. Just nu håller Filip Sandberg, med 27 poäng på 48 matcher, en takt som tar honom mot en av sina poängmässigt bästa säsong.

Vad är det som har gjort att det har klickat på det sättet för dig under säsongen?

– Jag tror det är en bra sommarträning kombinerat med att vi i Skellefteå tränar hårt under serien. Det är mycket cykel och gym under säsongen som gör att man orkar bibehålla det över säsongen. Man kommer få en bra kick när man släpper loss allt nu i slutet.

Foto: Bildbyrån. Filip Sandberg jublar efter ett mål.

Bland annat hade forwarden en period i början av februari där han gjorde sex mål på fem matcher.

– Jag tycker att jag har kommit in i det bra. Jag fick spela PP från början vilket så klart hjälper självförtroendet och gör att man får mer puck och mer speltid. Jag har tagit chansen, tycker jag också. Mitt spel är ett steg till mot förra året.

Har utgående kontrakt: “Det som lockar lite mer här”

Blir det en fortsättning i Skellefteå?

– Jag och sambon trivs bra häruppe. Vi har lite dialog och sådär. Men det är inget konkret än så länge. Jag har ingen jättestress att göra klart något, men det är klart att vi trivs bra här.

Den gamla AIK-produkten har hunnit fylla 28 år och har, förutom två kortare sejourer, spenderat hela sin karriär i Sverige. Först var det AHL-spel i San José och sedan drygt en säsong med finska TPS Åbo.

Och han är inte stängd för att ge utlandet ett försök till.

– Det är nog den frågan jag måste ställa till mig själv också. SHL är en liga man blir bättre i, det är väl det som lockar lite mer här i Sverige, men man ska aldrig säga aldrig. Om jag ska vara helt ärlig vet jag inte.

