David Pastrnak och Boston Bruins är överens.

Storstjärnan tecknar ett monsterkontrakt med en lön på 11,25 miljoner dollar i åtta år vilket gör honom till NHL:s sjätte bäst betalda spelare.

Efter att ha förhandlat om ett nytt avtal under stora delar av säsongen har nu Boston Bruins slutligen kommit överens med storstjärnan David Pastrnak.

Bruins meddelar nämligen att de har skrivit ett nytt åttaårskontrakt med “Pasta" med en lönetaksträff på 11,25 miljoner dollar per säsong (en årslön på 118 miljoner kronor). Det ger ett totalt värde på 90 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 945 miljoner kronor. Sett till det totala värdet är detta det sjätte dyraste kontraktet i NHL:s historia.

